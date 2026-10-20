https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/pasifik-ada-ulkesi-vanuatuda-63-buyuklugunde-deprem-1109687755.html
Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde can veya mal kaybı... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T09:15+0300
2026-10-20T09:15+0300
2026-10-20T09:15+0300
son depremler
son depremler
deprem
vanuatu
tsunami
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Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Vanuatu'nun Port-Olry bölgesinin 197 kilometre kuzeybatısı olarak belirlendi.Yaklaşık 16 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşandığına ilişkin bir bildirimde bulunulmadı.Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyorVanuatu, dünyanın sismik açıdan en hareketli bölgelerinden biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Tektonik plakaların hareketleri nedeniyle ülkede ve çevresindeki deniz tabanında sık sık deprem meydana geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/pasifikteki-ada-ulkesi-vanuatu-aciklarinda-61-buyuklugunde-deprem-1108037437.html
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son depremler, deprem, vanuatu, tsunami
son depremler, deprem, vanuatu, tsunami
Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Vanuatu'nun Port-Olry bölgesinin 197 kilometre kuzeybatısı olarak belirlendi.
Yaklaşık 16 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşandığına ilişkin bir bildirimde bulunulmadı.
Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor
Vanuatu, dünyanın sismik açıdan en hareketli bölgelerinden biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.
Tektonik plakaların hareketleri nedeniyle ülkede ve çevresindeki deniz tabanında sık sık deprem meydana geliyor.