https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/pasifik-ada-ulkesi-vanuatuda-63-buyuklugunde-deprem-1109687755.html

Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde can veya mal kaybı... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T09:15+0300

2026-10-20T09:15+0300

2026-10-20T09:15+0300

son depremler

son depremler

deprem

vanuatu

tsunami

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Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Vanuatu'nun Port-Olry bölgesinin 197 kilometre kuzeybatısı olarak belirlendi.Yaklaşık 16 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşandığına ilişkin bir bildirimde bulunulmadı.Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyorVanuatu, dünyanın sismik açıdan en hareketli bölgelerinden biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Tektonik plakaların hareketleri nedeniyle ülkede ve çevresindeki deniz tabanında sık sık deprem meydana geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/pasifikteki-ada-ulkesi-vanuatu-aciklarinda-61-buyuklugunde-deprem-1108037437.html

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