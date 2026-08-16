https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/pasifikteki-ada-ulkesi-vanuatu-aciklarinda-61-buyuklugunde-deprem-1108037437.html

Pasifik ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

Pasifik ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 188 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından tsunami uyarısı... 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T12:15+0300

2026-08-16T12:15+0300

2026-08-16T12:20+0300

son depremler

vanuatu

pasifik

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_2a59a2835aed3ba02936cb97b387e366.png

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Port-Olry bölgesinin 56 kilometre kuzeydoğu açıkları olduğu bildirildi.188 kilometre derinlikte kaydedilen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.Güney Pasifik’te yaklaşık 330 bin nüfuslu bir ada ülkesi olan Vanuatu, Avustralya ve Pasifik tektonik levhalarının karşılaştığı son derece hareketli bir bölgede bulunuyor. Ülke, Aralık 2024'te de 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsılmış; en az 14 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.USGS'ye göre Vanuatu çevresi dünyanın sismik açıdan en aktif bölgelerinden biri. Aralık 2024 depreminden önceki 100 yılda, depremin merkezinin 250 kilometre çevresinde 7 ve üzeri büyüklükte 24 deprem meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/endonezyada-77lik-depremde-can-kaybi-51e-yukseldi-1108034769.html

vanuatu

pasifik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vanuatu, pasifik, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem