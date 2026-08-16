https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/pasifikteki-ada-ulkesi-vanuatu-aciklarinda-61-buyuklugunde-deprem-1108037437.html
Pasifik ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
Pasifik ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 188 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından tsunami uyarısı... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Port-Olry bölgesinin 56 kilometre kuzeydoğu açıkları olduğu bildirildi.188 kilometre derinlikte kaydedilen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.Güney Pasifik’te yaklaşık 330 bin nüfuslu bir ada ülkesi olan Vanuatu, Avustralya ve Pasifik tektonik levhalarının karşılaştığı son derece hareketli bir bölgede bulunuyor. Ülke, Aralık 2024'te de 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsılmış; en az 14 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.USGS'ye göre Vanuatu çevresi dünyanın sismik açıdan en aktif bölgelerinden biri. Aralık 2024 depreminden önceki 100 yılda, depremin merkezinin 250 kilometre çevresinde 7 ve üzeri büyüklükte 24 deprem meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/endonezyada-77lik-depremde-can-kaybi-51e-yukseldi-1108034769.html
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vanuatu, pasifik, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem
vanuatu, pasifik, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem
Pasifik ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
12:15 16.08.2026 (güncellendi: 12:20 16.08.2026)
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 188 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmazken, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Port-Olry bölgesinin 56 kilometre kuzeydoğu açıkları olduğu bildirildi.
188 kilometre derinlikte kaydedilen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Güney Pasifik’te yaklaşık 330 bin nüfuslu bir ada ülkesi olan Vanuatu, Avustralya ve Pasifik tektonik levhalarının karşılaştığı son derece hareketli bir bölgede bulunuyor.
Ülke, Aralık 2024'te de 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsılmış; en az 14 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.
USGS'ye göre Vanuatu çevresi dünyanın sismik açıdan en aktif bölgelerinden biri. Aralık 2024 depreminden önceki 100 yılda, depremin merkezinin 250 kilometre çevresinde 7 ve üzeri büyüklükte 24 deprem meydana geldi.