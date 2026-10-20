https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/palamutta-tarihi-bolluk-1987den-beri-ilk-kez-yasaniyor-1109697717.html

Palamutta tarihi bolluk: '1987'den beri ilk kez yaşanıyor'

Palamutta tarihi bolluk: '1987'den beri ilk kez yaşanıyor'

Sputnik Türkiye

Palamut avında yıllardır görülmeyen bolluk yaşanıyor. İSKOMDER Başkanı Metin Akçay, 800 gramlık palamudun hallerde 40-60 liraya satıldığını, avın kasım sonuna... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T13:06+0300

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2026-10-20T13:06+0300

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Balıkçılık sezonunda palamut bolluğu yaşanıyor. Uzun yıllardır görülmeyen av miktarına ulaşan balıkçılar, palamut fiyatlarının uygun seviyelerde olduğunu belirterek vatandaşlara daha fazla balık tüketmeleri çağrısında bulundu.İSKOMDER Başkanı Metin Akçay yaptığı açıklamada, balıkçıların 1,5 ayı aşkın süredir avcılık yaptığını ve sezonun oldukça verimli geçtiğini söyledi.Özellikle palamut avında yaşanan bolluğun uzun yıllardır görülmediğini belirten Akçay, bereketin hem Doğu Karadeniz'de hem de batı bölgelerinde etkili olduğunu ifade etti.Akçay, şu ifadeleri kullandı:"Bu sezon bereketi daha devam edecek. Bir ay daha sürmesini bekliyoruz. 1987'den beri hallerdeyim, o yıldan bu tarihe kadar böyle bir balıkçılıkla ilk defa karşılaşıyoruz. 2005'te olmuştu ama bu yıl gerçekten çok bol. Yani Doğu Karadeniz'de de batıda da oluyor. Herkes bu işten nasipleniyor. Vatandaş da bol bol balık tüketecek. Ucuz bir şekilde tüketip çoluğuna çocuğuna yedirecek."Palamut fiyatları ne kadar?Palamut bolluğuyla birlikte balık fiyatları da vatandaşların gündeminde yer alıyor.İSKOMDER Başkanı Metin Akçay, ortalama 800 gram ağırlığındaki bir palamudun hallerde 40 ila 60 lira arasında satıldığını açıkladı.İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdoğan Kartal ise fiyatların bölgelere göre farklılık gösterdiğini belirtti.Kartal'ın verdiği bilgilere göre:Kartal, palamutların ağırlığının ortalama bir kilograma yaklaştığını da ifade etti.Fiyatlara ilişkin açıklamasında şunları söyledi:"Toptan fiyatı için 25-30 liralar konuşuluyor. İstanbul'da toptanda 50 liradan gidiyor tanesi. Palamutlar şu anda ortalama bir kilogram, bir kilograma yaklaştık. Bunların fiyatı (perakendede) 100 lira ile 125 lira arasında değişiyor. Tabii Karadeniz fiyatları daha düşük."'Deniz palamut dolu diyebiliriz'İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, sezonun en dikkat çekici özelliğinin palamut bolluğu olduğunu belirtti.Geçmiş yıllarda da verimli sezonlar yaşandığını ancak uzun süredir bu ölçekte bir bolluk görülmediğini söyleyen Kartal, fiyatların uygun olmasına rağmen talebin istenilen seviyeye ulaşmadığını dile getirdi.Kartal, vatandaşlara balık tüketmeleri çağrısında bulunarak şöyle konuştu:"Gerçekten 'deniz palamut dolu, Karadeniz palamut fışkırıyor' diyebiliriz. Palamut ciddi şekilde ucuz. Onun için palamudun peşine koşmamız lazım. Sofrada çoluk çocuğumuz hepimiz palamut yiyerek, balık yiyerek bunca yılın eksiğini tamamlayalım bence. Geçmiş yıllarda olmuştur ama uzun dönem sonra böyle bir palamut bolluğu olmadı."Palamut sezonu ne zaman bitecek?Palamut avcılığının kasım ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.İSKOMDER Başkanı Metin Akçay, palamudun mevsim balığı olduğunu belirterek mevcut bolluğun bir süre daha devam etmesini umduklarını söyledi.Akçay, avcılığın aralık ayına kadar uzamasını temenni ettiklerini ifade etti.Balıkçılar, palamut avının ardından çinekop, lüfer ve hamsinin sezonun geri kalanında öne çıkmasını bekliyor.Hamsi, çinekop ve lüferde de bereket bekleniyorPalamut bolluğunun ardından gözler hamsi, çinekop ve lüfer avına çevrildi.Metin Akçay, hava ve iklim koşullarının denizlerdeki verimliliği etkilediğini belirterek sezonun devamına ilişkin umutlu olduklarını söyledi.Akçay, şu ifadeleri kullandı:"Palamut ve hamsiyle birlikte bu sezon çinekopu da lüfer balığını da bol bekliyoruz. Şartlar, hava, iklim gibi bütün her şey bir araya gelince denizlerimiz verimli oluyor. Sezonun geri kalanı için umutluyuz. Dediğim gibi palamudun peşinde çinekopumuz, lüferimiz olacak. Daha sonra da hamsimiz devam edecek. Dördüncü aya kadar umutlu bir şekilde balıkçılık sürecek. Palamut ise mevsim balığı olduğu için kasım sonlarına kadar devam eder. Temennimiz aralık ayını da bulması."Hamsi için de olumlu sinyaller varErdoğan Kartal, palamut avının yoğunluğu nedeniyle diğer balık türlerinin daha az gündeme geldiğini ancak hamsi avındaki verimin de iyi olduğunu belirtti.Kartal, sezonun devamına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:"Palamutun peşinde koştuğumuz için diğer balıkları hiç görmüyoruz ama diğer balıklarda da eksiklik yok. Palamut azaldıktan sonra diğer kısımda da bereketin iyi olduğunu düşünüyorum. En azından hamsimizi iyi görüyoruz."Kartal ayrıca bu yıl meyvelerde de bolluk yaşandığını belirterek, bu bereketin denizlere de yansıdığını düşündüğünü söyledi.Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Böyle bir bolluk olduğu zaman bunun aynısının denize yansıdığını görebiliriz. (Sezonun kalanı için) Umutluyuz."Hamsi ne zaman daha lezzetli olacak?Hamsi sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan Kartal, havaların soğumasıyla birlikte farklı balık türlerinin de tüketilmeye başlanabileceğini söyledi.Kartal, özellikle kasım ayının ortasından sonra hamsinin daha fazla yağlanacağını ve lezzetli hale geleceğini belirtti.Balıkçılar, palamut avındaki bereketin ardından hamsinin de bol olduğu bir sezon geçirmeyi umut ediyor.Balıkçılardan vatandaşlara çağrı: 'Daha çok balık tüketin'İSKOMDER Başkanı Metin Akçay, balıkçıların zorlu koşullarda çalıştığını belirterek vatandaşlara balık tüketimini artırmaları çağrısında bulundu.Akçay, fiyatların uygun olduğunu ifade ederek şunları söyledi:"Onlar ne kadar bol tüketirlerse bu balık o kadar çok satılacaktır. Fiyatlar da çok ideal."Erdoğan Kartal ise balıkçılık sektöründe artan maliyetlere dikkat çekti.Kartal, sektörün sürdürülebilirliği açısından öngörülebilirliğin artırılması, hal sisteminin değiştirilmesi ve kooperatiflerin balıkçılığı sahiplenmesi gerektiğini ifade etti.Palamut avındaki bolluğun kasım sonuna kadar sürmesi beklenirken, balıkçılar sezonun kalan bölümünde hamsi, çinekop ve lüferin de tezgâhlarda bol miktarda yer almasını umut ediyor.

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palamut, balık, balık sezonu