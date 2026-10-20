https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/milano-cidde-ucaginda-bomba-alarmi-romaya-acil-inis-yapti-1109686223.html
Milano-Cidde uçağında bomba alarmı: Roma'ya acil iniş yaptı
Milano-Cidde uçağında bomba alarmı: Roma'ya acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Milano kentinden Suudi Arabistan'ın Cidde kentine hareket eden Flynas Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Roma'ya acil iniş yaptı... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T08:01+0300
2026-10-20T08:01+0300
2026-10-20T08:01+0300
dünya
milano
cidde
suudi arabistan
roma
fiumicino havalimanı
airbus a320
demokratik parti (i̇talya)
haberler
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İtalya'dan Suudi Arabistan'a giden yolcu uçağında bomba alarmı yaşandı. Milano'dan Cidde'ye sefer düzenleyen Flynas Havayolları'na ait Airbus A320 tipi uçak, havalandıktan bir süre sonra alınan bomba ihbarı nedeniyle rotasını değiştirerek Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano Malpensa Havalimanı'ndan yerel saatle 14.45 sıralarında havalanan uçakta toplam 93 kişi bulunuyordu. Bunların 83'ünün yolcu, 10'unun ise mürettebat olduğu belirtildi.Bomba tehdidinin bildirilmesinin ardından uçağın planlanan Cidde seferine devam etmek yerine Roma'ya yönlendirildiği aktarıldı. Uçak, Fiumicino Havalimanı'na inişinin ardından güvenlik kontrollerinden geçirildi.Bomba ihbarı Milano-Cidde seferinin rotasını değiştirdiSuudi Arabistan merkezli Flynas Havayolları tarafından gerçekleştirilen Milano-Cidde seferi, uçuş sırasında ortaya çıkan güvenlik tehdidi nedeniyle kesintiye uğradı.Airbus A320 tipi yolcu uçağının, bomba ihbarının ardından Roma'ya yönlendirilmesiyle birlikte havalimanında güvenlik incelemeleri başlatıldı.Uçağın inişinin ardından yetkili ekipler, ihbarın gerçek olup olmadığını belirlemek amacıyla gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.Roma Fiumicino Havalimanı'nda güvenlik incelemesiRoma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yapan uçak, güvenlik prosedürleri kapsamında incelemeye alındı.İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde uçakta bomba bulunduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.Böylece bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.Flynas uçağındaki bomba ihbarı asılsız çıktıİtalya'da güvenlik alarmına neden olan olay, yapılan kontrollerin ardından bomba tehdidinin doğrulanmamasıyla sonuçlandı.Ancak bomba ihbarının kim tarafından ve hangi yöntemle yapıldığına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. İhbarın kaynağına yönelik herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı konusunda da bilgi verilmedi.Ayrıca uçakta bulunan 83 yolcu ve 10 mürettebatın Cidde'ye yolculuklarına ne zaman devam edecekleri konusunda paylaşılan bilgilerde ayrıntı yer almadı.Milano-Cidde uçağında ne oldu?Olayla ilgili açıklanan bilgiler şöyle:Milano-Cidde seferinde yaşanan olay, havacılıkta güvenlik tehditlerine karşı uygulanan önlemlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.
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milano, cidde, suudi arabistan, roma, fiumicino havalimanı, airbus a320, demokratik parti (i̇talya), haberler
milano, cidde, suudi arabistan, roma, fiumicino havalimanı, airbus a320, demokratik parti (i̇talya), haberler
Milano-Cidde uçağında bomba alarmı: Roma'ya acil iniş yaptı
İtalya'nın Milano kentinden Suudi Arabistan'ın Cidde kentine hareket eden Flynas Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Roma'ya acil iniş yaptı. 83 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu Airbus A320 tipi uçakta güvenlik ekipleri inceleme gerçekleştirdi. Kontroller sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlendi.
İtalya'dan Suudi Arabistan'a giden yolcu uçağında bomba alarmı yaşandı. Milano'dan Cidde'ye sefer düzenleyen Flynas Havayolları'na ait Airbus A320 tipi uçak, havalandıktan bir süre sonra alınan bomba ihbarı nedeniyle rotasını değiştirerek Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano Malpensa Havalimanı'ndan yerel saatle 14.45 sıralarında havalanan uçakta toplam 93 kişi bulunuyordu. Bunların 83'ünün yolcu, 10'unun ise mürettebat olduğu belirtildi.
Bomba tehdidinin bildirilmesinin ardından uçağın planlanan Cidde seferine devam etmek yerine Roma'ya yönlendirildiği aktarıldı. Uçak, Fiumicino Havalimanı'na inişinin ardından güvenlik kontrollerinden geçirildi.
Bomba ihbarı Milano-Cidde seferinin rotasını değiştirdi
Suudi Arabistan merkezli Flynas Havayolları tarafından gerçekleştirilen Milano-Cidde seferi, uçuş sırasında ortaya çıkan güvenlik tehdidi nedeniyle kesintiye uğradı.
Airbus A320 tipi yolcu uçağının, bomba ihbarının ardından Roma'ya yönlendirilmesiyle birlikte havalimanında güvenlik incelemeleri başlatıldı.
Uçağın inişinin ardından yetkili ekipler, ihbarın gerçek olup olmadığını belirlemek amacıyla gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.
Roma Fiumicino Havalimanı'nda güvenlik incelemesi
Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yapan uçak, güvenlik prosedürleri kapsamında incelemeye alındı.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde uçakta bomba bulunduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Böylece bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Flynas uçağındaki bomba ihbarı asılsız çıktı
İtalya'da güvenlik alarmına neden olan olay, yapılan kontrollerin ardından bomba tehdidinin doğrulanmamasıyla sonuçlandı.
Ancak bomba ihbarının kim tarafından ve hangi yöntemle yapıldığına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. İhbarın kaynağına yönelik herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı konusunda da bilgi verilmedi.
Ayrıca uçakta bulunan 83 yolcu ve 10 mürettebatın Cidde'ye yolculuklarına ne zaman devam edecekleri konusunda paylaşılan bilgilerde ayrıntı yer almadı.
Milano-Cidde uçağında ne oldu?
Olayla ilgili açıklanan bilgiler şöyle:
Olayın ayrıntıları
Bilgiler
Havayolu şirketi
Flynas
Uçak tipi
Airbus A320
Kalkış noktası
Milano Malpensa Havalimanı
Planlanan varış noktası
Cidde, Suudi Arabistan
Kalkış saati
Yerel saatle yaklaşık 14.45
Acil iniş yapılan havalimanı
Roma Fiumicino
Yolcu sayısı
83
Mürettebat sayısı
10
Acil iniş nedeni
Bomba ihbarı
Güvenlik kontrollerinin sonucu
İhbar asılsız çıktı
Milano-Cidde seferinde yaşanan olay, havacılıkta güvenlik tehditlerine karşı uygulanan önlemlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.