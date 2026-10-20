https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/bangladeste-kizamik-salgini-buyuyor-1201-cocuk-hayatini-kaybetti-1109685110.html

Bangladeş'te kızamık salgını büyüyor: 1201 çocuk hayatını kaybetti

Bangladeş'te kızamık salgını büyüyor: 1201 çocuk hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bangladeş'te mart ayından bu yana devam eden kızamık salgınında, hastalık şüphesiyle bağlantılı çocuk ölümlerinin sayısı 1201'e yükseldi. Ülkede 214 binden... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T07:44+0300

2026-10-20T07:44+0300

2026-10-20T07:44+0300

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Bangladeş'te kızamık salgını, çocuk ölümlerindeki artış ve hızla yükselen vaka sayılarıyla halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Ülkenin Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 15 Mart 2026'dan bu yana 1201 çocuk, kızamık teşhisi veya kızamık benzeri belirtilerle ilişkili olarak hayatını kaybetti.Dhaka Tribune gazetesinin aktardığı resmi verilere göre, yaşamını yitiren çocukların 1097'sinde kızamık benzeri belirtiler görülürken, 104 çocuğa kızamık teşhisi konuldu. Böylece salgınla bağlantılı bildirilen toplam ölüm sayısı 1201'e ulaştı. Ancak ölümlerin büyük bölümünde kızamık tanısının doğrulanmadığı belirtildi.Ülkede salgının başladığı mart ayının ortasından itibaren sağlık kuruluşlarına yapılan başvurular da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yetkililer, 214 bin 551 kişinin kızamık benzeri belirtiler gösterdiğini, laboratuvar veya klinik değerlendirmelerle doğrulanan kızamık vakalarının ise 23 bin 157'ye yükseldiğini açıkladı.Bangladeş'te kızamık nedeniyle 190 binden fazla hastane yatışıSağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, 15 Mart'tan bu yana 190 bin 663 kişi kızamık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi görenlerden 183 bin 42'si iyileşerek taburcu edildi.Salgının devam ettiğini gösteren son günlük veriler de açıklandı. Ülkede son 24 saat içerisinde 1307 yeni şüpheli kızamık vakası kaydedilirken, 35 kişide kızamık teşhisi doğrulandı.Açıklanan rakamlar, salgının yalnızca vaka sayıları bakımından değil, sağlık sistemi üzerindeki yükü açısından da önemli bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü ortaya koydu.Kızamık salgınına karşı acil aşılama kampanyası başlatıldıBangladeş hükümeti, mart ayında salgının yayılmasını önlemek amacıyla acil kızamık aşılama kampanyası başlattı. Kampanyanın ilk aşamasında, hastalığın ağır komplikasyonlarına karşı daha savunmasız olan 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara öncelik verildi.Aşılama programı daha sonra aşamalı olarak genişletilerek ülke genelinde daha fazla çocuğa ulaşılması hedeflendi. Sağlık yetkilileri, salgının kontrol altına alınmasında bağışıklama çalışmalarının kritik rol oynadığını değerlendiriyor.Kızamık aşısı, hastalığa karşı korunmanın en etkili yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle aşılanmamış çocuklar, kızamığın ağır seyretmesi ve ciddi sağlık sorunlarına yol açması bakımından daha yüksek risk taşıyor.Kızamık neden tehlikeli? Ölümcül komplikasyonlara yol açabiliyorKızamık, oldukça bulaşıcı bir virüsün neden olduğu, özellikle çocuklarda ağır sağlık sorunlarına yol açabilen enfeksiyon hastalıkları arasında bulunuyor. Hastalık genellikle yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve vücutta döküntü gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.Ancak bazı vakalarda enfeksiyon, pnömoni (zatürre) ve ensefalit (beyin iltihabı) gibi yaşamı tehdit eden komplikasyonlara neden olabiliyor. Özellikle küçük çocuklar, yetersiz beslenen bireyler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler ağır hastalık açısından daha yüksek risk altında bulunuyor.Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kızamık, etkili aşıların bulunmasına rağmen dünya genelinde çocuk ölümlerine yol açmayı sürdüren, aşıyla önlenebilir bulaşıcı hastalıklardan biri olma özelliğini koruyor.Bangladeş'teki kızamık salgınında son durum ne?Bangladeş'te mart ayının ortasından bu yana bildirilen veriler, salgının ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor:Ülkede yürütülen acil aşılama kampanyasına rağmen yeni vakaların görülmeye devam etmesi, salgının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların önemini artırıyor.Özellikle çocuk ölümlerinin büyük bölümünün kızamık benzeri belirtiler gösteren ancak tanısı doğrulanmamış vakalardan oluşması, salgının gerçek etkisinin değerlendirilmesinde tanı ve sürveyans çalışmalarının önemini ortaya koyuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kolombiyada-kayit-disi-altin-madeni-coktu-14-olu-7-yarali-en-az-12-kisi-kayip-1109684156.html

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