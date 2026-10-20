https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/meteoroloji-prof-dr-orhan-sen-tarih-vererek-uyardi-istanbul-dahil-bircok-ilde-kuvvetli-yagis-1109706288.html

Meteoroloji Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı: İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı: İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 23 Ekim Cuma akşamı İstanbul'u etkileyecek yağışa karşı uyardı. Gelecek hafta Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağışlar... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T16:13+0300

2026-10-20T16:13+0300

2026-10-20T16:13+0300

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Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.Hava sıcaklıklarının düşeceğini ve soğumayla birlikte bazı bölgelerde şiddetli yağışların görülebileceğini belirten Şen, şu ifadeleri kullandı:"Haftaya havalar soğuyor. Soğumayla birlikte şiddetli yağışlar da gelebilir."Şen, özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi ile Güney Ege ve Akdeniz'de beklenen yağışlara dikkat çekti.İstanbul'a yağış ne zaman gelecek? Cuma gününe dikkatProf. Dr. Orhan Şen, 23 Ekim Cuma günü Trakya üzerinden Marmara Bölgesi'ne giriş yapacak yağışlı sistemin İstanbul'u da etkileyeceğini açıkladı.Yağışların bir gece boyunca etkili olacağını belirten Şen, beklenen yağışın hafif olmayacağını ancak aşırı yağış seviyesinde de öngörülmediğini söyledi.İstanbul için özellikle cuma akşamına dikkat çeken Şen, şu ifadeleri kullandı:"Bu sene bu tür afetlerle karşı karşıya kalacağız gibi geliyor. Özetlersek, cuma günü bir yağış geliyor. Marmara Bölgesi'ne Trakya'dan başlayıp sadece bir geceliğine geçecek, İstanbul'u da etkileyecek. Hafif bir yağış değil ama aşırı bir yağış da değil. Dolayısıyla yine cuma akşamı İstanbul'a dikkat edelim."Antalya, Fethiye, Finike, Marmaris ve Bodrum için su baskını uyarısıGelecek hafta Güney Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli ve aşırı yağışlar beklediğini belirten Orhan Şen, bazı yerleşim yerlerinde su baskını riski bulunduğunu ifade etti.Şen'in uyarısında öne çıkan yerler şunlar oldu:Meteoroloji uzmanı, söz konusu bölgelerdeki yağış beklentisini şu sözlerle aktardı:"Önümüzdeki hafta Güney Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağışlar var, aşırı yağışlar var. Antalya, Fethiye, Finike, Marmaris, Bodrum su baskınları olabilecek şehirler, buralara dikkat edelim."Şen'in açıklaması, bu yerleşim yerlerinde su baskını yaşanabileceğine yönelik bir risk değerlendirmesi niteliği taşıyor.Kasım ayının ilk haftasında İstanbul ve Marmara'da kuvvetli yağış beklentisiProf. Dr. Orhan Şen, yağışlı havanın ilerleyen günlerde Türkiye'nin batı kesimlerini yeniden etkileyebileceğini belirtti.Özellikle kasım ayının ilk haftasında İstanbul ve Marmara Bölgesi dahil olmak üzere batı kesimlerde kuvvetli yağışlar beklediğini ifade etti.Şen, yağışların zamanlamasına ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını belirterek şunları söyledi:"Önümüzdeki haftanın sonuna doğru Türkiye'nin batı bölgelerinde, İstanbul ve Marmara Bölgesi dahil olmak üzere kasım ayının ilk haftasında kuvvetli yağışlar var. Bunları zamanı gelince bildireceğiz."Böylece 23 Ekim Cuma günü beklenen yağışın ardından, İstanbul ve Marmara için kasım ayının ilk haftasına yönelik yeni bir kuvvetli yağış beklentisi de gündeme geldi.Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Orhan Şen tarih verdiKasım ayında beklenen pastırma sıcakları hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl söz konusu hava koşullarının kasım ayının ikinci haftasında görülebileceğini belirtti.Şen, pastırma sıcaklarının yalnızca gündüz hava sıcaklığının yükselmesiyle açıklanamayacağını ifade etti.Bu hava koşullarında gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın önemli olduğunu vurguladı.Pastırma sıcakları nedir? Gece ve gündüz sıcaklık farkına dikkatOrhan Şen, pastırma sıcaklarının oluşumunu gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark üzerinden açıkladı.Şen, şu ifadeleri kullandı:"Pastırma sıcağı dediğimiz, gece minimum sıcaklıkla gündüz maksimum sıcaklık arasındaki sıcaklık farkının 20 derece civarında olduğu zamanlardır. Yani gece sıcaklıklarının düşmesi lazım. O nedenle kasım ayında meydana gelir pastırma sıcakları"Kasım ayının ikinci haftasında pastırma sıcaklarının görülme olasılığı bulunduğunu belirten Şen, mevcut hava koşullarının henüz buna uygun olmadığını söyledi.Şen, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:"Çünkü gündüz sıcaklıkları biraz düşük. Dolayısıyla şu anda yok."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/istanbulda-hangi-ilceler-icin-alarm-zilleri-caliyor-sel-tehlikesi-altinda-olan-10-ilce-hangileri-1109700954.html

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