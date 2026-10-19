https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/insaat-muhendisi-hamit-yildirim-istanbuldaki-sel-felaketinin-nedeni-dere-yataklarina-yapilan-1109681040.html

İnşaat Mühendisi Hamit Yıldırım: İstanbul’daki sel felaketinin nedeni dere yataklarına yapılan yapılaşma

İnşaat Mühendisi Hamit Yıldırım: İstanbul’daki sel felaketinin nedeni dere yataklarına yapılan yapılaşma

Sputnik Türkiye

İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan sağanak, özellikle Sarıyer Ayazağa’da sel ve su baskınlarına yol açtı. Sputnik Türkiye’ye konuşan Genç Mühendislik Yönetim... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

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İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan şiddetli sağanak, başta Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi olmak üzere kentin birçok noktasında sel ve su baskınlarına neden oldu. Araçların sürüklendiği, ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı felaketin ardından, Ayazağa’da dere yatağında bulunan bazı yapıların yıkımı tamamlandı. Peki, İstanbul’daki sel felaketinin arkasında hangi yapısal sorunlar var? Genç Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Hamit Yıldırım, Sputnik Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede, dere yataklarına yapılaşmanın ve doğanın akışına müdahalenin risklerine dikkat çekti.‘Selin sebebi, yerleşime uygun olmayan alanlarda olan yapılaşma’İstanbul’da yaşanan sel felaketinin nedenlerini değerlendiren Mühendis Hamit Yıldırım, sorunun temelinde yerleşime uygun olmayan alanlarda yapılaşmanın bulunduğunu belirtti:, Dere yataklarının doğal akışının korunması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, bu alanlara yol ve yapı yapılmasının suyun akışını engelleyebildiğini belirterek, “Dereyi rahat bıraksan afet olmayacak, akıp gidecek. İnsanoğlu burayı bozmuş” dedi.‘Sorumluluk yalnızca mühendislerin değil’Sel felaketlerinde sorumluluk konusuna da değinen Yıldırım, yaşananların yalnızca mühendislik uygulamaları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Yıldırım, “Burada kim sorumlu? Mühendis mi? Hayır. Hepimiz. Yöneticisi de, mal sahibi de” ifadelerini kullandı. Dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmesinin, doğal afetlerin etkilerini ağırlaştırabilecek bir sorun olduğuna dikkat çeken Yıldırım, yerleşim kararlarının bölgenin doğal koşulları dikkate alınarak verilmesi gerektiğini kaydetti.‘Dere yataklarına deprem ve sel açısından yerleşim yapılmamalı’Dere yataklarında yapılaşmanın yalnızca sel açısından değil, deprem riski bakımından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti: Doğayla uyumlu şehirleşmenin önemine işaret eden Yıldırım, dere yataklarının korunması ve yapılaşma kararlarında zemin özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.‘Sel afet değildir, dere yataklarını kapatırsanız afet olur’Yaşananların temelinde insan müdahalesinin bulunduğunu savunan Yıldırım, çözümün doğal su yollarını korumaktan geçtiğini belirtti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/istanbulda-selin-bilancosunu-vali-gul-acikladi-can-kaybi-8e-yukseldi-3-bin-ev-ve-isyeri-hasar-gordu-1109663611.html

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i̇stanbul, türkiye, sputnik türkiye, inşaat, inşaat işçisi, inşaat sektörü, inşaat malzemesi, i̇nşaat