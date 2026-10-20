https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/marsin-uydusundan-ornek-getirme-gorevi-basladi-2031de-dunyaya-donus-1109683826.html
Mars'ın uydusundan örnek getirme görevi başladı: 2031'de Dünya’ya dönüş
Mars'ın uydusundan örnek getirme görevi başladı: 2031'de Dünya’ya dönüş
Sputnik Türkiye
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mars’ın Phobos uydusunu incelemek ve yüzeyinden kaya ile kum örnekleri toplayarak Dünya’ya getirmek amacıyla MMX uzay... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T04:13+0300
2026-10-20T04:13+0300
2026-10-20T04:13+0300
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Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mars’ın gizemli uydularından Phobos’u araştırmak ve buradan numune getirmek üzere tasarlanan Mars Uyduları Keşfi (MMX) görevini başlattı.Ajansın açıklamasına göre, beş yıl sürmesi planlanan görev kapsamında MMX uzay aracını taşıyan H3 F10 roketi, 20 Ekim’de yerel saatle 04.41’de Japonya’nın güneybatısındaki Kagoshima eyaletinde bulunan Tanegaşima Uzay Merkezi’nden fırlatıldı.Phobos’tan kaya ve kum örnekleri toplanacakMars’ın iki uydusundan biri olan Phobos, gezegenin yüzeyinin yaklaşık 6 bin kilometre üzerinde yörüngede bulunuyor ve yaklaşık 22 kilometre çapıyla dikkat çekiyor. MMX uzay aracı, uydu üzerinde ayrıntılı incelemeler gerçekleştirecek.Görevin temel hedefleri arasında Phobos’un yüzeyinden kaya ve kum gibi örnekler toplamak ve bunları Dünya’ya getirmek yer alıyor. Elde edilecek numuneler sayesinde Mars’ın gizemli uydularının nasıl oluştuğunun araştırılması ve uzay keşiflerinde kullanılabilecek yeni teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.Yaklaşık 578 milyon dolarlık bütçeyle planlanan görevin başarıya ulaşması durumunda, Mars’tan veya uydularından Dünya’da analiz edilmek üzere numune getiren ilk görev olması bekleniyor.Uzay aracının 2031’de Dünya’ya dönmesi planlanıyorGörevin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde MMX uzay aracının, fırlatılmasından yaklaşık bir yıl sonra Mars yörüngesine ulaşması ve ardından Phobos’a iniş yapması öngörülüyor.Uzay aracının faaliyetleri üç temel aşamada gerçekleştirilecek: Phobos’a iniş girişimleri, uydunun keşfi ve Dünya’ya dönüş.Planlamaya göre uzay aracının Mart 2031’in sonuna kadar Dünya’ya dönmesi hedefleniyor. Kapsülün Dünya’ya ulaştırılmasıyla birlikte bilim insanları, Phobos’tan alınan örnekleri ayrıntılı biçimde inceleyerek Mars sisteminin oluşumu ve evrimi hakkında yeni bilgilere ulaşmayı amaçlıyor.
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Mars'ın uydusundan örnek getirme görevi başladı: 2031'de Dünya’ya dönüş
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mars’ın Phobos uydusunu incelemek ve yüzeyinden kaya ile kum örnekleri toplayarak Dünya’ya getirmek amacıyla MMX uzay aracını uzaya gönderdi. Görevin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde numunelerin 2031 yılına kadar Dünya’ya ulaştırılması öngörülüyor.
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mars’ın gizemli uydularından Phobos’u araştırmak ve buradan numune getirmek üzere tasarlanan Mars Uyduları Keşfi (MMX) görevini başlattı.
Ajansın açıklamasına göre, beş yıl sürmesi planlanan görev kapsamında MMX uzay aracını taşıyan H3 F10 roketi, 20 Ekim’de yerel saatle 04.41’de Japonya’nın güneybatısındaki Kagoshima eyaletinde bulunan Tanegaşima Uzay Merkezi’nden fırlatıldı.
Phobos’tan kaya ve kum örnekleri toplanacak
Mars’ın iki uydusundan biri olan Phobos, gezegenin yüzeyinin yaklaşık 6 bin kilometre üzerinde yörüngede bulunuyor ve yaklaşık 22 kilometre çapıyla dikkat çekiyor. MMX uzay aracı, uydu üzerinde ayrıntılı incelemeler gerçekleştirecek.
Görevin temel hedefleri arasında Phobos’un yüzeyinden kaya ve kum gibi örnekler toplamak ve bunları Dünya’ya getirmek yer alıyor. Elde edilecek numuneler sayesinde Mars’ın gizemli uydularının nasıl oluştuğunun araştırılması ve uzay keşiflerinde kullanılabilecek yeni teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Yaklaşık 578 milyon dolarlık bütçeyle planlanan görevin başarıya ulaşması durumunda, Mars’tan veya uydularından Dünya’da analiz edilmek üzere numune getiren ilk görev olması bekleniyor.
Uzay aracının 2031’de Dünya’ya dönmesi planlanıyor
Görevin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde MMX uzay aracının, fırlatılmasından yaklaşık bir yıl sonra Mars yörüngesine ulaşması ve ardından Phobos’a iniş yapması öngörülüyor.
Uzay aracının faaliyetleri üç temel aşamada gerçekleştirilecek: Phobos’a iniş girişimleri, uydunun keşfi ve Dünya’ya dönüş.
Planlamaya göre uzay aracının Mart 2031’in sonuna kadar Dünya’ya dönmesi hedefleniyor. Kapsülün Dünya’ya ulaştırılmasıyla birlikte bilim insanları, Phobos’tan alınan örnekleri ayrıntılı biçimde inceleyerek Mars sisteminin oluşumu ve evrimi hakkında yeni bilgilere ulaşmayı amaçlıyor.