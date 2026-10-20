https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kuraklik-devam-ederse-ingiltere-norvecten-su-ithal-edebilir-1109683387.html
'Kuraklık devam ederse İngiltere Norveç'ten su ithal edebilir'
'Kuraklık devam ederse İngiltere Norveç'ten su ithal edebilir'
Sputnik Türkiye
İngiltere'de kuraklığın devam etmesi halinde Norveç’ten su ithal edilmesi seçeneğinin uygulanabilecek önlemler arasında olduğu bildirildi. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T02:49+0300
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Ekim ayının başında, yaz aylarında kaydedilen rekor sıcaklıkların ardından İngiltere’nin güneyindeki çeşitli bölgelerde en üst düzey kuraklık uyarısı ilan edilmişti. Su hizmetleri şirketi South East Water tarafından yapılan açıklamaya göre, kuraklığın devam etmesi durumunda İngiltere, Norveç’ten su ithal etmek zorunda kalabilir.South East Water Başkanı Nick Price, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, Norveç’ten su getirilmesinin kuraklıkla mücadele planlarında yer aldığını ancak bunun son seçenek olarak değerlendirildiğini ifade etti.Raporda, İngiltere’nin güneydoğusuna su sağlayan Ardingly barajının tamamen boşalmasının acil bir duruma yol açabileceği belirtildi. Barajın mevcut doluluk oranının ise yalnızca yüzde 19 olduğu kaydedildi.İngiltere bugüne kadar yurt dışından hiç su ithal etmedi. Kuraklığın devam etmesi halinde Norveç’ten su getirilmesi seçeneğinin gündeme gelmesi, ülke açısından bir ilk olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/ozbekistan-ile-abd-arasinda-12-milyar-dolarlik-54-anlasma-imzalandi-1109682122.html
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i̇ngiltere, norveç, su, susuzluk
i̇ngiltere, norveç, su, susuzluk
'Kuraklık devam ederse İngiltere Norveç'ten su ithal edebilir'
İngiltere'de kuraklığın devam etmesi halinde Norveç’ten su ithal edilmesi seçeneğinin uygulanabilecek önlemler arasında olduğu bildirildi.
Ekim ayının başında, yaz aylarında kaydedilen rekor sıcaklıkların ardından İngiltere’nin güneyindeki çeşitli bölgelerde en üst düzey kuraklık uyarısı ilan edilmişti. Su hizmetleri şirketi South East Water tarafından yapılan açıklamaya göre, kuraklığın devam etmesi durumunda İngiltere, Norveç’ten su ithal etmek zorunda kalabilir.
South East Water Başkanı Nick Price, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, Norveç’ten su getirilmesinin kuraklıkla mücadele planlarında yer aldığını ancak bunun son seçenek olarak değerlendirildiğini ifade etti.
Norveç’ten su ithal etmek kuraklık planımızda yer alsa da bu, kesinlikle son çare olarak düşünülen bir seçenektir. Şu anda değerlendirilen bir eylem değil
Raporda, İngiltere’nin güneydoğusuna su sağlayan Ardingly barajının tamamen boşalmasının acil bir duruma yol açabileceği belirtildi. Barajın mevcut doluluk oranının ise yalnızca yüzde 19 olduğu kaydedildi.
İngiltere bugüne kadar yurt dışından hiç su ithal etmedi. Kuraklığın devam etmesi halinde Norveç’ten su getirilmesi seçeneğinin gündeme gelmesi, ülke açısından bir ilk olabilir.