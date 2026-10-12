https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/son-dakika-haberleri-israilin-lubnan-siniri-yakinlarinda-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1109477327.html

İsrail'in Lübnan sınırı yakınlarında patlama: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Lübnan sınırı yakınlarında patlama: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Patlamada yaralananların İsrailli öğrenciler ve öğretmenler olduğu belirtildi. Patlamanın, infilak etmemiş bir mühimmattan kaynaklandığı değerlendiriliyor 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T16:37+0300

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İsrail'in Lübnan sınırına yakın kuzey bölgesinde meydana gelen patlamada, ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom, patlamanın, Lübnan sınırına yakın Ramim Sırtı bölgesinde yaşandığını açıkladı.Yaralılardan ikisinin durumunun ağır, üçünün ise orta olduğu bildirildi. Yaralananların, bölgedeki Naftali Dağları Ormanı'nda manzaralı yürüyüş güzergahında gezi yapan ORT Ma'alot okulundan ortaokul çağındaki öğrenciler ve öğretmenler olduğu belirtildi.Bomba imha ekipleri gittiİsrail polisi, patlamanın meydana geldiği yerde inceleme yapmak üzere bomba imha ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı. İlk değerlendirmelere göre patlamanın, daha önce infilak etmemiş bir mühimmattan kaynaklandığı düşünülüyor. Söz konusu mühimmatın kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.İsrail basınına göre, İsrail ordusu da bölgede başka patlamamış mühimmat bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla seçkin Yahalom Muharebe İstihkam Birimi'ne bağlı ekiplerin olay yerine sevk edildiğini bildirdi. Yaralıların tahliyesi için sağlık ekipleri ve Hava Kuvvetleri'ne ait üç helikopterin de bölgeye gönderildiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/polonya-bicaklama-olaylarinin-ardindan-okullara-20-bin-polis-konuslandiriyor-1109473230.html

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