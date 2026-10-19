https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/ozbekistan-ile-abd-arasinda-12-milyar-dolarlik-54-anlasma-imzalandi-1109682122.html

Özbekistan ile ABD arasında 12 milyar dolarlık 54 anlaşma imzalandı

Özbekistan ile ABD arasında 12 milyar dolarlık 54 anlaşma imzalandı

Sputnik Türkiye

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüştü. Semerkant’ta düzenlenen Özbekistan-ABD İş ve Yatırım Konseyi’nin... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T22:53+0300

2026-10-19T22:53+0300

2026-10-19T22:53+0300

dünya

marco rubio

abd

özbekistan

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu Semerkant’ta kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da ileriye taşınması, ekonomik ilişkilerin genişletilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.Liderler düzeyinde varılan anlaşmaların uygulanmasının da gündeme geldiği görüşmede, Özbekistan ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.Ayrıca, parlamentolar ve kamu kurumları arasındaki doğrudan temasların yanı sıra iş dünyası ve akademik çevreler arasındaki ilişkilerin de genişlediği vurgulandı.Güvenlik alanındaki işbirliğinin terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele başta olmak üzere çeşitli konularda güçlendirildiği belirtildi.Rubio’ya 'Büyük Hizmetleri İçin' Nişanı verildiGörüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkılarından dolayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya 'Büyük Hizmetleri İçin' Nişanı takdim etti.Özbekistan ile ABD arasında 12 milyar dolarlık anlaşma paketiÖzbekistan Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, Semerkant’ta Özbekistan-ABD İş ve Yatırım Konseyi’nin ikinci toplantısı gerçekleştirildi.Toplantı kapsamında toplam 12 milyar dolar değerinde 54 anlaşma hayata geçirildi. Sanayi, ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji altyapısı, kritik mineraller, finans, dijital teknolojiler, tarım, sağlık ve eğitim alanlarında toplam 12 milyar dolar değerinde 54 anlaşma imzalandı.​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/lavrov-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-gorustu-1109680919.html

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marco rubio, abd, özbekistan, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı