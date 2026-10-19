https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/ozbekistan-ile-abd-arasinda-12-milyar-dolarlik-54-anlasma-imzalandi-1109682122.html
Özbekistan ile ABD arasında 12 milyar dolarlık 54 anlaşma imzalandı
Özbekistan ile ABD arasında 12 milyar dolarlık 54 anlaşma imzalandı
Sputnik Türkiye
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüştü. Semerkant’ta düzenlenen Özbekistan-ABD İş ve Yatırım Konseyi’nin... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T22:53+0300
2026-10-19T22:53+0300
2026-10-19T22:53+0300
dünya
marco rubio
abd
özbekistan
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu Semerkant’ta kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da ileriye taşınması, ekonomik ilişkilerin genişletilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.Liderler düzeyinde varılan anlaşmaların uygulanmasının da gündeme geldiği görüşmede, Özbekistan ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.Ayrıca, parlamentolar ve kamu kurumları arasındaki doğrudan temasların yanı sıra iş dünyası ve akademik çevreler arasındaki ilişkilerin de genişlediği vurgulandı.Güvenlik alanındaki işbirliğinin terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele başta olmak üzere çeşitli konularda güçlendirildiği belirtildi.Rubio’ya 'Büyük Hizmetleri İçin' Nişanı verildiGörüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkılarından dolayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya 'Büyük Hizmetleri İçin' Nişanı takdim etti.Özbekistan ile ABD arasında 12 milyar dolarlık anlaşma paketiÖzbekistan Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, Semerkant’ta Özbekistan-ABD İş ve Yatırım Konseyi’nin ikinci toplantısı gerçekleştirildi.Toplantı kapsamında toplam 12 milyar dolar değerinde 54 anlaşma hayata geçirildi. Sanayi, ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji altyapısı, kritik mineraller, finans, dijital teknolojiler, tarım, sağlık ve eğitim alanlarında toplam 12 milyar dolar değerinde 54 anlaşma imzalandı.
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marco rubio, abd, özbekistan, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
marco rubio, abd, özbekistan, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
Özbekistan ile ABD arasında 12 milyar dolarlık 54 anlaşma imzalandı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüştü. Semerkant’ta düzenlenen Özbekistan-ABD İş ve Yatırım Konseyi’nin ikinci toplantısında ise sanayi, enerji, ulaştırma, teknoloji ve diğer alanları kapsayan toplam 12 milyar dolar değerinde 54 anlaşmaya imza atıldı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu Semerkant’ta kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da ileriye taşınması, ekonomik ilişkilerin genişletilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.
Liderler düzeyinde varılan anlaşmaların uygulanmasının da gündeme geldiği görüşmede, Özbekistan ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.
Ayrıca, parlamentolar ve kamu kurumları arasındaki doğrudan temasların yanı sıra iş dünyası ve akademik çevreler arasındaki ilişkilerin de genişlediği vurgulandı.
Güvenlik alanındaki işbirliğinin terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele başta olmak üzere çeşitli konularda güçlendirildiği belirtildi.
Rubio’ya 'Büyük Hizmetleri İçin' Nişanı verildi
Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkılarından dolayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya 'Büyük Hizmetleri İçin' Nişanı takdim etti.
Özbekistan ile ABD arasında 12 milyar dolarlık anlaşma paketi
Özbekistan Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, Semerkant’ta Özbekistan-ABD İş ve Yatırım Konseyi’nin ikinci toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı kapsamında toplam 12 milyar dolar değerinde 54 anlaşma hayata geçirildi. Sanayi, ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji altyapısı, kritik mineraller, finans, dijital teknolojiler, tarım, sağlık ve eğitim alanlarında toplam 12 milyar dolar değerinde 54 anlaşma imzalandı.