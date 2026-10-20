https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kolombiyada-kayit-disi-altin-madeni-coktu-14-olu-7-yarali-en-az-12-kisi-kayip-1109684156.html

Kolombiya'da kayıt dışı altın madeni çöktü: 14 ölü, 7 yaralı, en az 12 kişi kayıp

Kolombiya'da kayıt dışı altın madeni çöktü: 14 ölü, 7 yaralı, en az 12 kişi kayıp

Sputnik Türkiye

Kolombiya’nın güneybatısındaki Narino yönetim bölgesinde bulunan kayıt dışı bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T04:33+0300

2026-10-20T04:33+0300

2026-10-20T04:33+0300

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kolombiya

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maden işçileri

maden kazası

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Kolombiya’nın güneybatısında faaliyet gösteren kayıt dışı bir altın madeni çöktü. Yerel yetkililer yaptıkları açıklamada 14 madencinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin ise yaralandığını duyurdu.Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, olayın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini bildirdi. Bölgede afet müdahale yetkilisi olarak görev yapan Jorge Tovar Castillo ise 12 ila 15 madencinin daha kayıp olarak bildirildiğini açıkladı.Madene ulaşım yalnızca tekne veya küçük uçakla sağlanıyorYoğun yağmur ormanlarıyla çevrili Santa Barbara de Iscuande’ye kara yoluyla ulaşım bulunmuyor. Bölgeye erişim yalnızca tekne veya küçük uçaklarla sağlanabiliyor.Vali Escobar hesabından yaptığı paylaşımda çöken altın madeninin 'gayriresmi' olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:Narino’da daha önce de maden kazası yaşandıNarino yönetim bölgesi, son dönemde benzer bir maden kazasıyla da gündeme gelmişti. Ağustos ayında, bölgedeki Policarpa belediyesinde meydana gelen başka bir maden kazasında 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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kolombiya, maden, maden işçileri, maden kazası