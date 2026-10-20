https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kolombiyada-kayit-disi-altin-madeni-coktu-14-olu-7-yarali-en-az-12-kisi-kayip-1109684156.html
Kolombiya'da kayıt dışı altın madeni çöktü: 14 ölü, 7 yaralı, en az 12 kişi kayıp
Kolombiya'da kayıt dışı altın madeni çöktü: 14 ölü, 7 yaralı, en az 12 kişi kayıp
Sputnik Türkiye
Kolombiya’nın güneybatısındaki Narino yönetim bölgesinde bulunan kayıt dışı bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T04:33+0300
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Kolombiya’nın güneybatısında faaliyet gösteren kayıt dışı bir altın madeni çöktü. Yerel yetkililer yaptıkları açıklamada 14 madencinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin ise yaralandığını duyurdu.Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, olayın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini bildirdi. Bölgede afet müdahale yetkilisi olarak görev yapan Jorge Tovar Castillo ise 12 ila 15 madencinin daha kayıp olarak bildirildiğini açıkladı.Madene ulaşım yalnızca tekne veya küçük uçakla sağlanıyorYoğun yağmur ormanlarıyla çevrili Santa Barbara de Iscuande’ye kara yoluyla ulaşım bulunmuyor. Bölgeye erişim yalnızca tekne veya küçük uçaklarla sağlanabiliyor.Vali Escobar hesabından yaptığı paylaşımda çöken altın madeninin 'gayriresmi' olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:Narino’da daha önce de maden kazası yaşandıNarino yönetim bölgesi, son dönemde benzer bir maden kazasıyla da gündeme gelmişti. Ağustos ayında, bölgedeki Policarpa belediyesinde meydana gelen başka bir maden kazasında 13 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/iran-devrim-muhafizlari-tum-internet-ve-ticari-veriler-bu-kablolara-bagli-1109683612.html
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kolombiya, maden, maden işçileri, maden kazası
kolombiya, maden, maden işçileri, maden kazası
Kolombiya'da kayıt dışı altın madeni çöktü: 14 ölü, 7 yaralı, en az 12 kişi kayıp
Kolombiya’nın güneybatısındaki Narino yönetim bölgesinde bulunan kayıt dışı bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı açıklanırken, olayın ardından 12 ila 15 madencinin daha kayıp olarak bildirildiği belirtildi
Kolombiya’nın güneybatısında faaliyet gösteren kayıt dışı bir altın madeni çöktü. Yerel yetkililer yaptıkları açıklamada 14 madencinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, olayın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini bildirdi. Bölgede afet müdahale yetkilisi olarak görev yapan Jorge Tovar Castillo ise 12 ila 15 madencinin daha kayıp olarak bildirildiğini açıkladı.
Madene ulaşım yalnızca tekne veya küçük uçakla sağlanıyor
Yoğun yağmur ormanlarıyla çevrili Santa Barbara de Iscuande’ye kara yoluyla ulaşım bulunmuyor. Bölgeye erişim yalnızca tekne veya küçük uçaklarla sağlanabiliyor.
Vali Escobar hesabından yaptığı paylaşımda çöken altın madeninin 'gayriresmi' olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
Şu anda önceliğimiz hayat kurtarmak, ailelere destek olmak ve bu acı trajediye zamanında müdahale edilmesini sağlamaktır
Narino’da daha önce de maden kazası yaşandı
Narino yönetim bölgesi, son dönemde benzer bir maden kazasıyla da gündeme gelmişti. Ağustos ayında, bölgedeki Policarpa belediyesinde meydana gelen başka bir maden kazasında 13 kişi hayatını kaybetmişti.