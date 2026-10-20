https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/iran-devrim-muhafizlari-tum-internet-ve-ticari-veriler-bu-kablolara-bagli-1109683612.html
İran Devrim Muhafızları: Tüm internet ve ticari veriler bu kablolara bağlı
İran Devrim Muhafızları: Tüm internet ve ticari veriler bu kablolara bağlı
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı’nın altından geçen ve küresel internet ile ticari veri akışını sağlayan yedi... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, küresel internet ve ticari veri trafiği açısından önem taşıyan Hürmüz Boğazı’nın altındaki deniz altı kablolarına işaret eden açıklamalarda bulundu.İran basınında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, boğazın altından yedi büyük kablonun geçtiğini belirterek, küresel internet ve ticari veri akışının bu hatlara bağlı olduğunu ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kuraklik-devam-ederse-ingiltere-norvecten-su-ithal-edebilir-1109683387.html
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı
abd, i̇ran, hürmüz boğazı
İran Devrim Muhafızları: Tüm internet ve ticari veriler bu kablolara bağlı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı’nın altından geçen ve küresel internet ile ticari veri akışını sağlayan yedi büyük kabloyu hatırlattı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, küresel internet ve ticari veri trafiği açısından önem taşıyan Hürmüz Boğazı’nın altındaki deniz altı kablolarına işaret eden açıklamalarda bulundu.
İran basınında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, boğazın altından yedi büyük kablonun geçtiğini belirterek, küresel internet ve ticari veri akışının bu hatlara bağlı olduğunu ifade etti:
“Tüm internet ve ticari veriler bu kablolara bağlı. Şunu bilmelerini istiyoruz; yeni hedefler açıklanacak, yeni silahlar tanıtılacak ve bunların sonucunda ABD’nin bölgedeki güç kalıntılarını süpüreceğiz.”