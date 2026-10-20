https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/iran-devrim-muhafizlari-tum-internet-ve-ticari-veriler-bu-kablolara-bagli-1109683612.html

İran Devrim Muhafızları: Tüm internet ve ticari veriler bu kablolara bağlı

İran Devrim Muhafızları: Tüm internet ve ticari veriler bu kablolara bağlı

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı’nın altından geçen ve küresel internet ile ticari veri akışını sağlayan yedi... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T03:35+0300

2026-10-20T03:35+0300

2026-10-20T03:35+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, küresel internet ve ticari veri trafiği açısından önem taşıyan Hürmüz Boğazı’nın altındaki deniz altı kablolarına işaret eden açıklamalarda bulundu.İran basınında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, boğazın altından yedi büyük kablonun geçtiğini belirterek, küresel internet ve ticari veri akışının bu hatlara bağlı olduğunu ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kuraklik-devam-ederse-ingiltere-norvecten-su-ithal-edebilir-1109683387.html

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

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