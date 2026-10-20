https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kim-jong-un-kizi-ve-esiyle-birlikte-bir-giyim-ve-ayakkabi-sergisini-ziyaret-etti-1109703297.html

Kim Jong-un, kızı ve eşiyle birlikte bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret etti

Kim Jong-un, kızı ve eşiyle birlikte bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret etti

Sputnik Türkiye

İngiliz basınında Kim Jong-un beyin kanaması geçirdikten sonra komaya girdiği ve acil tedavi için Çin’e götürüldüğü iddiaların yankısı sürerken Kuze Kore... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T15:23+0300

2026-10-20T15:23+0300

2026-10-20T15:23+0300

dünya

kuzey kore

yonhap

kore merkezi haber ajansı (kcna)

kim jong-un

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Güney Kore merkezli Yonhap ajansının Kore Merkezi Haber Ajansı’na (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızı ve eşiyle birlikte bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret ederek hafif sanayi sektöründe ‘hızlı ve önemli’ bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.Sergide yer alan ürünlerin bölgesel kalkınma politikasının sonuçlarını ortaya koyduğuna dikkat çekilen haberde, Kim’in açıklamasından şu alıntıya yer verildi:Kuzey Kore yönetimi birkaç yıl önce, bölgelerde modern sanayi tesislerinin inşasını da kapsayan bir bölgesel kalkınma politikasını uygulamaya koymuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/kuzey-kore-lideri-kim-jong-un-kiziyla-birlikte-hipersonik-fuze-denemesini-denetledi-1109268106.html

kuzey kore

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kuzey kore, yonhap, kore merkezi haber ajansı (kcna), kim jong-un