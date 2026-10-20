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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kim-jong-un-kizi-ve-esiyle-birlikte-bir-giyim-ve-ayakkabi-sergisini-ziyaret-etti-1109703297.html
Kim Jong-un, kızı ve eşiyle birlikte bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret etti
Kim Jong-un, kızı ve eşiyle birlikte bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret etti
Sputnik Türkiye
İngiliz basınında Kim Jong-un beyin kanaması geçirdikten sonra komaya girdiği ve acil tedavi için Çin’e götürüldüğü iddiaların yankısı sürerken Kuze Kore... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T15:23+0300
2026-10-20T15:23+0300
dünya
kuzey kore
yonhap
kore merkezi haber ajansı (kcna)
kim jong-un
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Güney Kore merkezli Yonhap ajansının Kore Merkezi Haber Ajansı’na (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızı ve eşiyle birlikte bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret ederek hafif sanayi sektöründe ‘hızlı ve önemli’ bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.Sergide yer alan ürünlerin bölgesel kalkınma politikasının sonuçlarını ortaya koyduğuna dikkat çekilen haberde, Kim’in açıklamasından şu alıntıya yer verildi:Kuzey Kore yönetimi birkaç yıl önce, bölgelerde modern sanayi tesislerinin inşasını da kapsayan bir bölgesel kalkınma politikasını uygulamaya koymuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/kuzey-kore-lideri-kim-jong-un-kiziyla-birlikte-hipersonik-fuze-denemesini-denetledi-1109268106.html
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kuzey kore, yonhap, kore merkezi haber ajansı (kcna), kim jong-un
kuzey kore, yonhap, kore merkezi haber ajansı (kcna), kim jong-un

Kim Jong-un, kızı ve eşiyle birlikte bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret etti

15:23 20.10.2026
© Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA)Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA)
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İngiliz basınında Kim Jong-un beyin kanaması geçirdikten sonra komaya girdiği ve acil tedavi için Çin’e götürüldüğü iddiaların yankısı sürerken Kuze Kore lideri, kızı ve eşiyle birlikte bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret ederken görüntülendi.
Güney Kore merkezli Yonhap ajansının Kore Merkezi Haber Ajansı’na (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızı ve eşiyle birlikte bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret ederek hafif sanayi sektöründe ‘hızlı ve önemli’ bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.
Sergide yer alan ürünlerin bölgesel kalkınma politikasının sonuçlarını ortaya koyduğuna dikkat çekilen haberde, Kim’in açıklamasından şu alıntıya yer verildi:

Bu, merkez ile bölgeler arasındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı, ayrıca ülke genelinde dengeli bir kalkınma sağlamayı amaçlayan politikanın isabetli olduğunun açık bir teyididir.

Kuzey Kore yönetimi birkaç yıl önce, bölgelerde modern sanayi tesislerinin inşasını da kapsayan bir bölgesel kalkınma politikasını uygulamaya koymuştu.
Kuzey Kore'deki füze testi denemesini Kim Jong-Un ve kızı izledi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
DÜNYA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızıyla birlikte hipersonik füze denemesini denetledi
4 Ekim, 09:52
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