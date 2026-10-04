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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/kuzey-kore-lideri-kim-jong-un-kiziyla-birlikte-hipersonik-fuze-denemesini-denetledi-1109268106.html
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızıyla birlikte hipersonik füze denemesini denetledi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızıyla birlikte hipersonik füze denemesini denetledi
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin "hipersonik stratejik silah sistemi" kapsamında orta menzilli stratejik füze denemesini denetleyerek, "nükleer savaş... 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T09:52+0300
2026-10-04T09:52+0300
dünya
kim yo-jong
doğu denizi
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Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore ordusuna bağlı füze birliklerinin eğitim amacıyla düzenlediği tatbikat kapsamında, dün Doğu Denizi'ne doğru orta menzilli stratejik füze fırlatıldı.Kim, füze birliklerinin "hipersonik stratejik silah sistemini kullanma kabiliyetini geliştirmeye" yönelik tatbikatı yerinde takip etti. Kim’e füze testini izlerken kızı Kim Ju Ae de eşlik etti.'Caydırıcılık daha hızlı gelişecek'Ülkesinin stratejik saldırı imkanlarının "güvenilirliğini ve öldürücülüğünü" düşmana sürekli olarak göstermenin önemine işaret eden Kim, bu tür tatbikatların "caydırıcılığın uygulanmasının bir biçimi" olduğunu belirtti.Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, füze denemesinin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kore ve Japonya'nın askeri makamlarının takip kabiliyetlerindeki sınırlamalar nedeniyle füzenin uçuş rotasını tespit edemediğini iddia etmişti.Uzmanlar, Kuzey Kore medyasının füzenin alçak irtifada uçuş rotasını değiştirebildiğini bildirmesinden hareketle, denemenin "Hwasong-16 Na" hipersonik orta menzilli balistik füzeyle gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/trumptan-iran-aciklamasi-tek-soru-su-kolay-yoldan-mi-zor-yoldan-mi-halledecegiz-1109263921.html
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kim yo-jong, doğu denizi, füze
kim yo-jong, doğu denizi, füze

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızıyla birlikte hipersonik füze denemesini denetledi

09:52 04.10.2026
© REUTERS KCNAKuzey Kore'deki füze testi denemesini Kim Jong-Un ve kızı izledi
Kuzey Kore'deki füze testi denemesini Kim Jong-Un ve kızı izledi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
© REUTERS KCNA
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin "hipersonik stratejik silah sistemi" kapsamında orta menzilli stratejik füze denemesini denetleyerek, "nükleer savaş caydırıcılığının güçlendirilmesi" çağrısında bulundu.
Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore ordusuna bağlı füze birliklerinin eğitim amacıyla düzenlediği tatbikat kapsamında, dün Doğu Denizi'ne doğru orta menzilli stratejik füze fırlatıldı.
Kim, füze birliklerinin "hipersonik stratejik silah sistemini kullanma kabiliyetini geliştirmeye" yönelik tatbikatı yerinde takip etti. Kim’e füze testini izlerken kızı Kim Ju Ae de eşlik etti.
© REUTERS KCNAKuzey Kore'deki füze testi denemesini Kim Jong-Un ve kızı izledi
Kuzey Kore'deki füze testi denemesini Kim Jong-Un ve kızı izledi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
Kuzey Kore'deki füze testi denemesini Kim Jong-Un ve kızı izledi
© REUTERS KCNA

'Caydırıcılık daha hızlı gelişecek'

Ülkesinin stratejik saldırı imkanlarının "güvenilirliğini ve öldürücülüğünü" düşmana sürekli olarak göstermenin önemine işaret eden Kim, bu tür tatbikatların "caydırıcılığın uygulanmasının bir biçimi" olduğunu belirtti.
Kim, füze denemelerinin ülkesinin "nükleer savaş caydırıcılığını daha hızlı geliştirmeyi" amaçladığını ifade etti.
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, füze denemesinin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kore ve Japonya'nın askeri makamlarının takip kabiliyetlerindeki sınırlamalar nedeniyle füzenin uçuş rotasını tespit edemediğini iddia etmişti.
Uzmanlar, Kuzey Kore medyasının füzenin alçak irtifada uçuş rotasını değiştirebildiğini bildirmesinden hareketle, denemenin "Hwasong-16 Na" hipersonik orta menzilli balistik füzeyle gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.
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