https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/kuzey-kore-lideri-kim-jong-un-kiziyla-birlikte-hipersonik-fuze-denemesini-denetledi-1109268106.html

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızıyla birlikte hipersonik füze denemesini denetledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızıyla birlikte hipersonik füze denemesini denetledi

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin "hipersonik stratejik silah sistemi" kapsamında orta menzilli stratejik füze denemesini denetleyerek, "nükleer savaş... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T09:52+0300

2026-10-04T09:52+0300

2026-10-04T09:52+0300

dünya

kim yo-jong

doğu denizi

füze

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Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore ordusuna bağlı füze birliklerinin eğitim amacıyla düzenlediği tatbikat kapsamında, dün Doğu Denizi'ne doğru orta menzilli stratejik füze fırlatıldı.Kim, füze birliklerinin "hipersonik stratejik silah sistemini kullanma kabiliyetini geliştirmeye" yönelik tatbikatı yerinde takip etti. Kim’e füze testini izlerken kızı Kim Ju Ae de eşlik etti.'Caydırıcılık daha hızlı gelişecek'Ülkesinin stratejik saldırı imkanlarının "güvenilirliğini ve öldürücülüğünü" düşmana sürekli olarak göstermenin önemine işaret eden Kim, bu tür tatbikatların "caydırıcılığın uygulanmasının bir biçimi" olduğunu belirtti.Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, füze denemesinin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kore ve Japonya'nın askeri makamlarının takip kabiliyetlerindeki sınırlamalar nedeniyle füzenin uçuş rotasını tespit edemediğini iddia etmişti.Uzmanlar, Kuzey Kore medyasının füzenin alçak irtifada uçuş rotasını değiştirebildiğini bildirmesinden hareketle, denemenin "Hwasong-16 Na" hipersonik orta menzilli balistik füzeyle gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

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