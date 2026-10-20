https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kievde-metro-ve-elektrikli-toplu-tasima-tamamen-durdu-1109711313.html
Kiev’de metro ve elektrikli toplu taşıma tamamen durdu
Kiev’de metro ve elektrikli toplu taşıma tamamen durdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de elektrik kesintisi nedeniyle metro seferleri durduruldu. Elektrikle çalışan kara ulaşım araçları ile füniküler hattının hizmetine... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T18:42+0300
2026-10-20T18:42+0300
2026-10-20T18:42+0300
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Kiev metrosunda elektrik kesintisi nedeniyle seferlerin tamamen durduğu bildirildi.“Kiev 24” kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Başkent metrosu, elektrik enerjisinin kesilmesi nedeniyle faaliyetlerini tamamen durdurdu” ifadelerine yer verildi.Kentte elektrikle çalışan toplu taşıma araçları ile füniküler hattının da geçici olarak hizmet veremediği belirtildi.Kiev, son zamanlarda uzun süreli elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalıyor. Kesintiler nedeniyle metro ve elektrikli kara ulaşımında aksamalar yaşanırken, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin işleyişinde de sorunlar görülüyor. Benzer durumların Odessa, Vinnitsa, Volın ve Harkov’un da aralarında bulunduğu bazı bölgelerde yaşandığı kaydedildi.Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Solomiya Bobrovska, eylül ayı başında halka zorlu bir kışa hazırlıklı olma, Kiev’den ayrılmayı değerlendirme ve yakacak odun tedarik etme çağrısında bulunmuştu. Savunma Bakanı Danışmanı Sergey Beskrestnov ise jeneratör ve akü alınmasını, ayrıca benzin stoku oluşturulmasını önermişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki altyapı tesislerine düzenlenen saldırıların ülkenin askeri ve ekonomik kapasitesini azaltmayı amaçladığını; operasyonlarda uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile taarruz tipi insansız hava araçlarının kullanıldığını bir çok kez vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/rusya-savunma-bakanligi-zaporojyede-bir-yerlesim-birimi-daha-dusmandan-alindi-1109696659.html
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ukrayna, kiev, kiev 24, elektrik kesintisi, metro, odessa, ukrayna parlamentosu, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, kiev, kiev 24, elektrik kesintisi, metro, odessa, ukrayna parlamentosu, rusya savunma bakanlığı
Kiev’de metro ve elektrikli toplu taşıma tamamen durdu
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de elektrik kesintisi nedeniyle metro seferleri durduruldu. Elektrikle çalışan kara ulaşım araçları ile füniküler hattının hizmetine de geçici olarak ara verildi.
Kiev metrosunda elektrik kesintisi nedeniyle seferlerin tamamen durduğu bildirildi.
“Kiev 24” kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Başkent metrosu, elektrik enerjisinin kesilmesi nedeniyle faaliyetlerini tamamen durdurdu” ifadelerine yer verildi.
Kentte elektrikle çalışan toplu taşıma araçları ile füniküler hattının da geçici olarak hizmet veremediği belirtildi.
Kiev, son zamanlarda uzun süreli elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalıyor. Kesintiler nedeniyle metro ve elektrikli kara ulaşımında aksamalar yaşanırken, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin işleyişinde de sorunlar görülüyor. Benzer durumların Odessa, Vinnitsa, Volın ve Harkov’un da aralarında bulunduğu bazı bölgelerde yaşandığı kaydedildi.
Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Solomiya Bobrovska, eylül ayı başında halka zorlu bir kışa hazırlıklı olma, Kiev’den ayrılmayı değerlendirme ve yakacak odun tedarik etme çağrısında bulunmuştu. Savunma Bakanı Danışmanı Sergey Beskrestnov ise jeneratör ve akü alınmasını, ayrıca benzin stoku oluşturulmasını önermişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki altyapı tesislerine düzenlenen saldırıların ülkenin askeri ve ekonomik kapasitesini azaltmayı amaçladığını; operasyonlarda uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile taarruz tipi insansız hava araçlarının kullanıldığını bir çok kez vurgulamıştı.