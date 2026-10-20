https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kaz-daglarinda-yeni-bir-bocek-turu-bulundu-1109701451.html

Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü bulundu

Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü bulundu

Sputnik Türkiye

Kaz Dağları'nda, Sarıkız Tepesi'nin 1705 metre yüksekliğinde yeni bir böcek türü keşfedildi. ÇOMÜ'den Doç. Dr. Şahin Kök'ün, kardikeni bitkisi üzerinde... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T14:41+0300

2026-10-20T14:41+0300

2026-10-20T14:41+0300

türki̇ye

kaz dağları

böcek

çanakkale onsekiz mart üniversitesi

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni böcek türü Kaz Dağları'nın Sarıkız Tepesi'nde bulundu.Araştırmada, 1705 metre yükseklikte yetişen ve "Kardikeni" olarak bilinen "Acantholimon ulicinum" bitkisi üzerinde beslenen böcek türü tespit edildi.Keşif, ÇOMÜ Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök tarafından gerçekleştirildi.Yeni böcek türüne 'Anuromyzus acantholimonis' adı verildiKaz Dağları'nda keşfedilen yeni böcek türü, üzerinde beslendiği bitkiyle olan ilişkisi nedeniyle isimlendirildi.ÇOMÜ'nün açıklamasında, böceğin "Acantholimon ulicinum" bitkisine özgü bir tür olduğu belirtildi.Bu nedenle yeni türe "Anuromyzus acantholimonis" bilimsel adı verildi.Yeni böcek türünün keşfinin ardından uluslararası bir bilimsel çalışma gerçekleştirildi.Doç. Dr. Şahin Kök ile Gürcistan ve Rusya'dan bilim insanlarının katıldığı araştırmada, yeni türün dünyadaki yakın akrabaları ayrıntılı olarak incelendi.Çalışma kapsamında, yeni keşfedilen böceğin yanı sıra yakın akraba türleri üzerinde kapsamlı bir morfolojik revizyon yapıldı.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, keşfe ilişkin bilimsel çalışmanın uluslararası alanda yayımlandığını duyurdu.Üniversitenin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:"Doç. Dr. Şahin Kök ile Gürcistan ve Rusya'dan bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda, yeni keşfedilen böcek türünün dünyadaki tüm yakın akraba türleri ayrıntılı olarak incelenerek kapsamlı bir morfolojik revizyon çalışması gerçekleştirildi. Yeni böcek türünün keşfini ve diğer yakın akrabalarının morfolojik revizyonunu içeren makale, dünyada hayvansal taksonomi alanında otorite bilimsel dergilerden olan Zootaxa dergisinde yayımlandı."

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kaz dağları, böcek, çanakkale onsekiz mart üniversitesi