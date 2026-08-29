https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/istanbulda-cekirgelerden-sonra-akrepler-gundemde-iste-alinabilecek-onlemler-1108332547.html

İstanbul’da çekirgelerden sonra akrepler gündemde: İşte alınabilecek önlemler

İstanbul’da çekirgelerden sonra akrepler gündemde: İşte alınabilecek önlemler

Sputnik Türkiye

İstanbul’da geçen ay gündeme gelen büyük çekirgelerin ardından bu kez akrepler dikkat çekti. Özellikle Üsküdar ve Kağıthane’de görüldüğü belirtilen akreplerin... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T09:24+0300

2026-08-29T09:24+0300

2026-08-29T09:24+0300

türki̇ye

akrep

i̇stanbul

kağıthane

marmara bölgesi

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İstanbul’da akrep görülmesine ilişkin paylaşımlar gündeme geldi. Özellikle Üsküdar ve Kağıthane ilçelerinde sık görüldüğü belirtilen akreplerin, yaz aylarında popülasyonlarının artmasıyla yüksek katlardaki evlere kadar girebildiği ifade edildi.NTV'ye konuşan Yaban Hayatı Uzmanı Entomolog Prof. Dr. Zeynel Arslan Gündoğdu, İstanbul’da birkaç akrep türünün bulunduğunu belirterek endişeye kapılmaya gerek olmadığını söyledi. Gündoğdu, evlerde karşılaşılan akreplerin öldürülmemesini, dikkatli şekilde ortamdan uzaklaştırılmasını önerdi.Yaz aylarında popülasyonları artıyorDoğal yaşam alanları arasında Marmara Bölgesi ve İstanbul’ın da bulunduğu belirtilen akreplerin popülasyonu yaz aylarında artış gösteriyor.Nemli ve karanlık alanları tercih eden akreplerin özellikle kot farkının fazla olduğu semt ve ilçelerde daha sık görülebildiği belirtiliyor. Akreplerin yüksek katlara çıkarak evlerin içine kadar girmesi ise kentte yaşayanların endişelenmesine neden oluyor.Geçen ay özellikle Marmara Bölgesi’nde görülen büyük çekirgelerin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından bu kez akreplerin İstanbul’daki yaşam alanlarında görülmesi dikkat çekti.'Endişeye kapılmaya gerek yok'İstanbul’da birkaç farklı akrep türünün bulunduğunu belirten Prof. Dr. Zeynel Arslan Gündoğdu, bu akreplerin genellikle çok büyük boyutlara ulaşmadığını ifade etti.Gündoğdu, şu değerlendirmede bulundu:"Endişeye kapılmaya gerek yok. Sonuçta böcek ısırığından farklı bir şey değil."'Akrepleri öldürmeyin' uyarısıGündoğdu, akreplerin öldürülmemesi gerektiğini belirterek ekosistemdeki rollerine dikkat çekti.Akreplerin böceklerle beslendiğini ifade eden Gündoğdu, şunları söyledi:"Çünkü faydalı hayvanlar. Böceklerle besleniyorlar, dolayısıyla her canlının bir faydası var diye düşünmek gerekir."Evde akrep görülürse ne yapılmalı?Prof. Dr. Gündoğdu, evlerde karşılaşılan akreplerin dikkatli bir şekilde uzaklaştırılması gerektiğini belirterek uygulanabilecek yöntemi şöyle anlattı:"Bir kağıt parçasını üzerine bırakıp kap yardımıyla onu hapsedebilirsiniz."Akreplerin yaşam alanlarından uzak tutulmasına yönelik alınabilecek önlemlere de değinen Gündoğdu, şu öneride bulundu:"Nane yağı gibi bitkisel uzaklaştırıcılarla yaşam alanlarınızı koruyabilirsiniz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/meteorolojiden-26-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1108332273.html

türki̇ye

i̇stanbul

kağıthane

marmara bölgesi

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akrep, i̇stanbul, kağıthane, marmara bölgesi