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Karabük'te bir erkek kız arkadaşı tarafından bıçaklandı
Karabük'te bir erkek kız arkadaşı tarafından bıçaklandı
Sputnik Türkiye
Karabük'te bir kişi kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
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bıçaklı saldırı
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Karabük'te G.T. (31) ile erkek arkadaşı F.G. (38), Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine G.T, F.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Gözaltına alınan şüpheli G.T, polis merkezine götürülürken olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/kendisinden-18-milyon-talep-edildigini-sikayet-etti-3-supheli-dolandiriciliktan-gozaltina-alindi-1109681363.html
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karabük, bıçaklı saldırı, bıçak
karabük, bıçaklı saldırı, bıçak

Karabük'te bir erkek kız arkadaşı tarafından bıçaklandı

01:07 20.10.2026
© AAKarabük'te kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
Karabük'te kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© AA
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Karabük'te bir kişi kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Karabük'te G.T. (31) ile erkek arkadaşı F.G. (38), Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine G.T, F.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli G.T, polis merkezine götürülürken olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.
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