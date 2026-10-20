https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/karabukte-bir-erkek-kiz-arkadasi-tarafindan-bicaklandi-1109683269.html

Karabük'te bir erkek kız arkadaşı tarafından bıçaklandı

Karabük'te bir erkek kız arkadaşı tarafından bıçaklandı

Sputnik Türkiye

Karabük'te bir kişi kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T01:07+0300

2026-10-20T01:07+0300

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türki̇ye

karabük

bıçaklı saldırı

bıçak

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Karabük'te G.T. (31) ile erkek arkadaşı F.G. (38), Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine G.T, F.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Gözaltına alınan şüpheli G.T, polis merkezine götürülürken olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.

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karabük, bıçaklı saldırı, bıçak