https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/kendisinden-18-milyon-talep-edildigini-sikayet-etti-3-supheli-dolandiriciliktan-gozaltina-alindi-1109681363.html

Kendisinden 1.8 milyon talep edildiğini şikayet etti: 3 şüpheli dolandırıcılıktan gözaltına alındı

Kendisinden 1.8 milyon talep edildiğini şikayet etti: 3 şüpheli dolandırıcılıktan gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Antalya'da kendilerini cumhuriyet başsavcı vekili olarak tanıtıp sahte mahkeme kararlarıyla 3 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, sahte evraklarla... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T21:30+0300

2026-10-19T21:30+0300

2026-10-19T21:31+0300

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antalya emniyet müdürlüğü

dolandırıcılık

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Antalya'da kendilerini cumhuriyet başsavcı vekili olarak tanıtıp sahte mahkeme kararlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Olay, bir araç kiralama şirketi yetkilisi H.Ç.'nin 16 Ekim'de emniyete başvurarak şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. H.Ç., kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak tanıtan bir kadının, Finike Cumhuriyet Başsavcılığındaki bir gayrimenkul davasını çözme vaadiyle kendisinden 1.8 milyon lira talep ettiğini belirtti.Soruşturma ve tespit edilen diğer mağdurlarŞikayetin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda şu bulgulara ulaşıldı:Şüphelilerin, mağdur H.Ç.'ye WhatsApp üzerinden "Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi" başlığını taşıyan sahte bir karar metni gönderdiği belirlendi.İncelemelerin derinleştirilmesiyle, şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak oto galerici A.G.'den 1 milyon 400 bin lira, emekli polis memuru A.H.D.'den ise 150 bin lira aldığı tespit edildi.Olayla bağlantılı oldukları saptanan E.G., S.G. ve A.G. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte mahkeme kararı ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri devam eden 3 şüphelinin, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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