https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kanadadan-bagimsizlik-referandumunda-ilk-sonuclar-geldi-ayriliga-ret-1109688193.html

Kanada'dan bağımsızlık referandumunda ilk sonuçlar geldi: Ayrılığa ret

Kanada'dan bağımsızlık referandumunda ilk sonuçlar geldi: Ayrılığa ret

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney, 19 Ekim'de Alberta'da düzenlenen bağımsızlık referandumunun ilk sonuçlarının ayrılık karşıtlarının üstünlüğüne işaret ettiğini... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T09:34+0300

2026-10-20T09:34+0300

2026-10-20T09:34+0300

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mark carney

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abd

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Kanada'nın Alberta eyaletinde 19 Ekim 2026'da düzenlendiği belirtilen bağımsızlık referandumunun ilk sonuçları, ülkenin siyasi geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Kanada Başbakanı Mark Carney, ayrılık konusundaki belirleyici soruda seçmenlerin Kanada'dan bağımsızlığı reddetme yönünde açık bir tercih ortaya koyduğunu söyledi.Carney, oy sayımının henüz tamamlanmadığını belirtirken, ilk sonuçların Alberta'nın Kanada'nın bir parçası olarak kalması yönünde güçlü bir mesaj verdiğini savundu. Başbakan, referandumun ardından yaptığı açıklamada ulusal birlik, ortak kalkınma ve enerji yatırımlarını öne çıkardı.Mark Carney: Alberta halkı Kanada'yı seçtiBaşbakan Mark Carney, referandumun ilk sonuçlarına ilişkin açıklamasında Alberta halkının ülkenin geleceği konusunda net bir karar verdiğini ifade etti.Carney, açıklamasında şu sözleri kullandı:Başbakan, mesajının devamında "Her şeyden önemlisi, Alberta halkı Kanada'yı seçti" diyerek referandum sonucunu ülkenin bütünlüğü açısından değerlendirdi.Alberta bağımsızlık referandumunda oy sayımı sürüyorAlberta bağımsızlık referandumuna ilişkin açıklamada, bütün soruların oy sayımının devam ettiği belirtildi. Buna karşılık Carney, ayrılık konusundaki belirleyici sorunun ilk sonuçlarının eyaletin geleceğine ilişkin siyasi yönelimi ortaya koyduğunu söyledi.Kanada Başbakanı, bu sonuçların yalnızca Alberta için değil, ülke genelinde yeni bir ortak hedef etrafında ilerlemek açısından da önem taşıdığını vurguladı.Carney, Alberta halkının ve tüm Kanadalıların yenilenmiş bir amaç ve daha büyük hedeflerle birlikte ilerleyebileceğini ifade etti.Bununla birlikte paylaşılan açıklamada katılım oranı, evet ve hayır oylarının yüzdeleri veya kesinleşmiş resmi sonuçlar yer almıyor.Kanada'dan Alberta'ya enerji süper gücü mesajıMark Carney, referandum değerlendirmesinde siyasi birlik mesajının yanı sıra Kanada'nın ekonomik geleceğine ilişkin hedeflerini de gündeme getirdi.Başbakan, Kanada'nın uluslararası ticari ilişkilerini genişlettiğini, yeni ortaklıklar kurduğunu ve ülke genelinde büyük kalkınma projelerini hızlandırdığını söyledi.Carney, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Kanada'nın küresel bir enerji süper gücü olma potansiyeline dikkat çeken Carney, bu hedefin merkezinde Alberta eyaletinin bulunduğunu vurguladı.Alberta neden Kanada'nın enerji politikası için önemli?Alberta, Kanada'nın petrol ve doğal gaz üretiminde öne çıkan eyaletlerinden biri olması nedeniyle ülkenin enerji politikalarında stratejik bir konuma sahip.Özellikle petrol rezervleri, enerji altyapısı ve enerji ihracatı, eyaleti Kanada ekonomisinin önemli merkezlerinden biri haline getiriyor.Bu nedenle Alberta'nın Kanada'dan ayrılması yönündeki siyasi tartışmalar, yalnızca ülkenin toprak bütünlüğü açısından değil, enerji politikaları, ticaret ve ekonomik kalkınma bakımından da önem taşıyor.Carney'nin referandum sonrasında Alberta'yı enerji hedeflerinin merkezine yerleştirmesi, eyaletin Kanada'nın geleceğindeki ekonomik rolüne verdiği önemi ortaya koyuyor.Carney'den Kanada'nın geleceğine ilişkin birlik çağrısıKanada Başbakanı, açıklamasının son bölümünde ülkenin farklı bölgelerinin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.Carney, "Kanada, parçalarının toplamından çok daha büyüktür" ifadesini kullanarak ülkenin ortak potansiyelinin ancak birlik içinde değerlendirilebileceği mesajını verdi.Başbakan, Kanadalıların sahip oldukları imkânları kullanarak ülkeyi herkes için daha iyi hale getirme fırsatına sahip olduğunu söyledi.Alberta bağımsızlık referandumunun kesin sonuçları ise oy sayımının tamamlanmasının ardından netleşecek. Carney'nin açıklaması, şu aşamada ilk sonuçlara ilişkin siyasi değerlendirmesini yansıtıyor.

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