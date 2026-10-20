https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/jd-vance-israil-secimlerine-mudahil-olmayacagim-1109689505.html
JD Vance: İsrail seçimlerine müdahil olmayacağım
JD Vance: İsrail seçimlerine müdahil olmayacağım
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesine yönelik desteğini açıklamasının... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T09:54+0300
2026-10-20T09:54+0300
2026-10-20T09:54+0300
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesine verdiği desteğin ardından, İsrail'deki seçim sürecine müdahil olmayacağını söyledi.Vance, '2WAY Tonight' programına verdiği röportajda, İsrail seçimlerine ilişkin tutumu sorulduğunda, “İsrail seçimlerine müdahil olmayacağım” dedi.Netanyahu'ya yönelik tutumunu da açıklayan Vance, “Onu desteklemiyorum demiyorum, destekliyorum da demiyorum” ifadelerini kullandı.Trump, Netanyahu'ya desteğini açıklamıştıTrump, pazar günü yaptığı açıklamada Netanyahu'nun yeniden seçilmesine güçlü destek vermişti. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İsrail'in başında Netanyahu dışında bir ismin bulunması halinde ABD'nin İsrail adına çalışmaları kendisinin yürütmek zorunda kalacağını belirterek, Netanyahu'yu güçlü, cesur ve zeki olarak nitelendirmişti. Trump, paylaşımında Netanyahu'ya “tam ve koşulsuz desteğini” açıkladığını ifade etmişti.Vance ise Trump'ın desteğini değerlendirerek, 'ABD Başkanı'nın hem Amerikan hem de uluslararası siyasi tarihteki en etkili destek açıklamasını' yaptığını söyledi.ABD Başkanlık seçimlerinde aday olacak mı?İsrail seçimlerine müdahil olmama kararını savunan Vance, Amerikan adaylarını desteklediğini ve odağının yaklaşan ABD ara seçimleri olduğunu belirtti.Öte yandan Vance, 2028'de yapılması beklenen ABD başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini yineledi. Aday olması halinde Trump'ın kendisini seçim sürecinin başında destekleyeceğini düşündüğünü belirten Vance, konuya henüz odaklanmadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kanadadan-bagimsizlik-referandumunda-ilk-sonuclar-geldi-ayriliga-ret-1109688193.html
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abd, i̇srail, benyamin netanyahu, jd vance, donald trump, truth social
abd, i̇srail, benyamin netanyahu, jd vance, donald trump, truth social
JD Vance: İsrail seçimlerine müdahil olmayacağım
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesine yönelik desteğini açıklamasının ardından, İsrail seçimlerinde herhangi bir adayı desteklemeyeceğini belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesine verdiği desteğin ardından, İsrail'deki seçim sürecine müdahil olmayacağını söyledi.
Vance, '2WAY Tonight' programına verdiği röportajda, İsrail seçimlerine ilişkin tutumu sorulduğunda, “İsrail seçimlerine müdahil olmayacağım” dedi.
Netanyahu'ya yönelik tutumunu da açıklayan Vance, “Onu desteklemiyorum demiyorum, destekliyorum da demiyorum” ifadelerini kullandı.
Trump, Netanyahu'ya desteğini açıklamıştı
Trump, pazar günü yaptığı açıklamada Netanyahu'nun yeniden seçilmesine güçlü destek vermişti.
Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İsrail'in başında Netanyahu dışında bir ismin bulunması halinde ABD'nin İsrail adına çalışmaları kendisinin yürütmek zorunda kalacağını belirterek, Netanyahu'yu güçlü, cesur ve zeki olarak nitelendirmişti. Trump, paylaşımında Netanyahu'ya “tam ve koşulsuz desteğini” açıkladığını ifade etmişti.
Vance ise Trump'ın desteğini değerlendirerek, 'ABD Başkanı'nın hem Amerikan hem de uluslararası siyasi tarihteki en etkili destek açıklamasını' yaptığını söyledi.
ABD Başkanlık seçimlerinde aday olacak mı?
İsrail seçimlerine müdahil olmama kararını savunan Vance, Amerikan adaylarını desteklediğini ve odağının yaklaşan ABD ara seçimleri olduğunu belirtti.
Öte yandan Vance, 2028'de yapılması beklenen ABD başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini yineledi. Aday olması halinde Trump'ın kendisini seçim sürecinin başında destekleyeceğini düşündüğünü belirten Vance, konuya henüz odaklanmadığını söyledi.