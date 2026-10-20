https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/jd-vance-israil-secimlerine-mudahil-olmayacagim-1109689505.html

JD Vance: İsrail seçimlerine müdahil olmayacağım

JD Vance: İsrail seçimlerine müdahil olmayacağım

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesine yönelik desteğini açıklamasının... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T09:54+0300

2026-10-20T09:54+0300

2026-10-20T09:54+0300

dünya

abd

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donald trump

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesine verdiği desteğin ardından, İsrail'deki seçim sürecine müdahil olmayacağını söyledi.Vance, '2WAY Tonight' programına verdiği röportajda, İsrail seçimlerine ilişkin tutumu sorulduğunda, “İsrail seçimlerine müdahil olmayacağım” dedi.Netanyahu'ya yönelik tutumunu da açıklayan Vance, “Onu desteklemiyorum demiyorum, destekliyorum da demiyorum” ifadelerini kullandı.Trump, Netanyahu'ya desteğini açıklamıştıTrump, pazar günü yaptığı açıklamada Netanyahu'nun yeniden seçilmesine güçlü destek vermişti. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İsrail'in başında Netanyahu dışında bir ismin bulunması halinde ABD'nin İsrail adına çalışmaları kendisinin yürütmek zorunda kalacağını belirterek, Netanyahu'yu güçlü, cesur ve zeki olarak nitelendirmişti. Trump, paylaşımında Netanyahu'ya “tam ve koşulsuz desteğini” açıkladığını ifade etmişti.Vance ise Trump'ın desteğini değerlendirerek, 'ABD Başkanı'nın hem Amerikan hem de uluslararası siyasi tarihteki en etkili destek açıklamasını' yaptığını söyledi.ABD Başkanlık seçimlerinde aday olacak mı?İsrail seçimlerine müdahil olmama kararını savunan Vance, Amerikan adaylarını desteklediğini ve odağının yaklaşan ABD ara seçimleri olduğunu belirtti.Öte yandan Vance, 2028'de yapılması beklenen ABD başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini yineledi. Aday olması halinde Trump'ın kendisini seçim sürecinin başında destekleyeceğini düşündüğünü belirten Vance, konuya henüz odaklanmadığını söyledi.

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