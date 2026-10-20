https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/istanbullular-dikkat-iski-duyurdu-9-mahallede-11-saat-su-olmayacak-1109693292.html

İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: 9 mahallede 11 saat su olmayacak

İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: 9 mahallede 11 saat su olmayacak

Sputnik Türkiye

İSKİ, isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle 21 Ekim Çarşamba günü Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'ün bazı mahallelerinde 11 saat su kesintisi... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T11:52+0300

2026-10-20T11:52+0300

2026-10-20T11:52+0300

türki̇ye

su

kesinti

arnavutköy

esenyurt

başakşehir

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde isale hattı bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek.Deplase çalışmaları tamamlanan 800 milimetre ve 400 milimetre çapındaki isale hatlarının, mevcut isale hatlarına bağlantısı yapılacak.Bu çalışmalar nedeniyle 21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00 ile 21.00 arasında belirlenen mahallelere su verilemeyecek.Başakşehir'de hangi mahallede su kesilecek?Başakşehir'de su kesintisinden etkilenecek mahalle:- Bahçeşehir 2. Kısım MahallesiİSKİ'nin açıklamasına göre mahallede 10.00-21.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.Esenyurt'ta hangi mahallede sular kesilecek?Esenyurt'ta planlı su kesintisinin uygulanacağı mahalle:- Orhangazi MahallesiMahalleye 21 Ekim Çarşamba günü 11 saat boyunca su verilemeyecek.Arnavutköy'de su kesintisi yaşanacak mahallelerArnavutköy, planlı su kesintisinden en fazla mahallenin etkileneceği ilçe olacak.İSKİ'nin duyurusuna göre Arnavutköy'de su kesintisi uygulanacak 7 mahalle şöyle:Bu mahallelerde de saat 10.00'dan 21.00'e kadar su verilemeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/uskudar-belediye-baskan-vekili-belli-oldu-cumhur-ittifaki-adayi-secildi--1109692761.html

türki̇ye

arnavutköy

esenyurt

başakşehir

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Sputnik Türkiye

su, kesinti, arnavutköy, esenyurt, başakşehir, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)