https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/irandan-vatandaslarina-seyahat-uyarisi-fransa-belcika-ve-italya-protestolar-var-bu-ulkelere-1109695812.html

İran'dan vatandaşlarına seyahat uyarısı: 'Fransa, Belçika ve İtalya protestolar var, bu ülkelere gitmeyin'

İran'dan vatandaşlarına seyahat uyarısı: 'Fransa, Belçika ve İtalya protestolar var, bu ülkelere gitmeyin'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'da artan toplumsal gerilim ve kamu düzenine ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle vatandaşlarına Fransa, Belçika ve İtalya'ya... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T12:34+0300

2026-10-20T12:34+0300

2026-10-20T12:34+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'da yaşanan protestolar ve kamu düzenine ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle Fransa, Belçika ve İtalya'ya seyahat uyarısı yayımladı. Tahran yönetimi, vatandaşlarından zorunlu olmadıkça söz konusu üç Avrupa ülkesine gitmemelerini istedi.Bakanlığın yazılı açıklamasında, seyahat uyarısının gerekçesi olarak "bozulan kamu düzeni ve güvensizlik" gösterildi. Hâlihazırda bu ülkelerde bulunan İran vatandaşlarına da gerginliğin yüksek olduğu bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.Uyarı, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde hayat pahalılığı, konut krizi ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı protestoların gündemde olduğu bir dönemde geldi. İran'ın üç ülkeyi aynı açıklamada değerlendirmesi, Avrupa'daki toplumsal gerilimin uluslararası yansımalarını da gündeme taşıdı.İran Dışişleri Bakanlığından Fransa, Belçika ve İtalya açıklamasıİran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yönelik yayımladığı yazılı duyuruda Fransa, Belçika ve İtalya'daki güvenlik koşullarına dikkat çekti.Bakanlık, kamu düzenindeki bozulma ve güvenlik endişelerini gerekçe göstererek İran vatandaşlarına zorunlu olmayan seyahatlerini erteleme çağrısında bulundu.Açıklamada üç ülke için aynı genel uyarıya yer verilirken, belirli şehirler veya bölgeler hakkında ayrıntılı bir güvenlik değerlendirmesi paylaşılmadı.Bu nedenle uyarı, söz konusu ülkelerin tamamında aynı düzeyde güvenlik riski bulunduğunun doğrulandığı anlamına gelmiyor.Avrupa'da bulunan İran vatandaşlarına protesto uyarısıİran'ın seyahat uyarısı, yalnızca Avrupa'ya gitmeyi planlayan vatandaşlarını kapsamıyor.Bakanlık, hâlihazırda Fransa, Belçika ve İtalya'da yaşayan veya geçici olarak bulunan İran vatandaşlarından da dikkatli olmalarını istedi.Özellikle protestoların, gösterilerin ve toplumsal gerilimin yoğunlaştığı alanlara gidilmemesi tavsiye edildi.Açıklamada, bu ülkelerde bulunan İran vatandaşlarının ülkelerini terk etmelerini gerektiren genel bir tahliye kararı duyurulmadı. Uyarının temelini seyahatlerden kaçınma ve riskli bölgelerden uzak durma tavsiyeleri oluşturdu.Fransa'da protestoların arkasında hangi sorunlar var?Fransa, Avrupa'da ekonomik ve toplumsal taleplerle düzenlenen gösterilerin öne çıktığı ülkeler arasında bulunuyor.Özellikle hayat pahalılığı, konut maliyetleri ve kamu hizmetlerine ilişkin sorunlar, protestoların gündeminde yer alan başlıca konular arasında gösteriliyor.Farklı toplumsal kesimlerin ekonomik koşullara ve hükümet politikalarına yönelik tepkileri, zaman zaman geniş katılımlı gösterilere dönüşebiliyor.İran'ın seyahat uyarısında Fransa'ya yer vermesi, ülkedeki toplumsal gerilim ve kamu düzeni tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.Belçika ve İtalya da İran'ın seyahat uyarısı listesindeİran Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Fransa'nın yanı sıra Belçika ve İtalya da yer aldı.Avrupa'da yaşam maliyetlerinin artması, ekonomik koşullar ve çeşitli kamu politikalarına yönelik tepkiler, farklı ülkelerde protestoların düzenlenmesine neden oluyor.İtalya'da artan akaryakıt fiyatlarına karşı kamyon ve tır şoförlerinin düzenlediği eylemler, ulaşım ve tedarik zincirinde aksaklıklara yol açan gelişmeler arasında yer alıyor.Sicilya'dan ülkenin güney bölgelerine yayıldığı bildirilen protestolarda, bazı otoyol çıkışları ve liman girişlerinin kapatılması, günlük ticari faaliyetleri de etkiledi.Belçika'nın uyarı kapsamına alınmasına ilişkin ise İran Dışişleri Bakanlığının aktarılan açıklamasında belirli bir olay veya şehir adı verilmedi.İran'ın Avrupa'ya seyahat uyarısı ne anlama geliyor?Seyahat uyarıları, ülkelerin vatandaşlarını yurt dışındaki olası güvenlik riskleri konusunda bilgilendirmek amacıyla yayımladığı resmi tavsiyeler arasında bulunuyor.İran'ın açıklaması, Fransa, Belçika ve İtalya'ya seyahatin hukuken yasaklandığı anlamına gelmiyor. Bakanlık, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyor.Bu tür açıklamalar, güvenlik koşullarına ilişkin diplomatik değerlendirmeleri yansıtsa da söz konusu ülkelerdeki bütün bölgelerin tehlikeli olduğu sonucunu tek başına ortaya koymuyor.İran yönetiminin üç Avrupa ülkesine yönelik uyarısı, Avrupa'daki toplumsal hareketlilik ve kamu güvenliği tartışmalarının uluslararası düzeyde de dikkat çektiğini gösteriyor.Avrupa'daki protestolar seyahatleri etkileyecek mi?Fransa, Belçika ve İtalya'ya yönelik İran seyahat uyarısının ardından, bu ülkelerdeki gösterilerin ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki olası etkileri yeniden gündeme geldi.Özellikle protestoların yoğunlaştığı bölgelerde toplu taşıma, karayolu ulaşımı ve bazı kamu hizmetlerinde geçici aksaklıklar yaşanması olasılığı bulunuyor.Ancak İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasında uçuşların durdurulması, sınırların kapatılması veya üç ülkeye yönelik genel bir ulaşım yasağı duyurulmadı.Avrupa'daki gelişmelerin seyahat planlarına etkisi, ülkelerdeki yerel güvenlik koşullarına ve yetkili makamların açıklamalarına göre değişebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/avrupada-protesto-dalgasi-buyuyor-iki-ulkede-sokaklar-karisti-1109691650.html

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