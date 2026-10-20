https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/fatih-altaylidan-sergen-yalcina-agir-sozler-kumarbaz-at-yarisi-oyuncusu-tembel-ilgisiz-bilgisiz-1109710801.html
Fatih Altaylı'dan Sergen Yalçın'a ağır sözler: 'Kumarbaz, at yarışı oyuncusu, tembel, ilgisiz, bilgisiz'
Fatih Altaylı'dan Sergen Yalçın'a ağır sözler: 'Kumarbaz, at yarışı oyuncusu, tembel, ilgisiz, bilgisiz'
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Gazeteci Fatih Altaylı, Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesini eleştirerek TFF'nin kararını sorguladı. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T18:20+0300
2026-10-20T18:20+0300
2026-10-20T18:20+0300
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türk milli takımı
milli takım
sergen yalçın
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
futbol maçı
futbol antrenörü
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Gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazısında A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın'ın getirilmesini değerlendirdi.Yalçın'ın kötü alışkanlıklarına dikkat çeken Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/tff-merkez-hakem-kurulunun-baskanligina-anthony-taylor-getirildi-1109707353.html
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Fatih Altaylı'dan Sergen Yalçın'a ağır sözler: 'Kumarbaz, at yarışı oyuncusu, tembel, ilgisiz, bilgisiz'
Gazeteci Fatih Altaylı, Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesini eleştirerek TFF'nin kararını sorguladı.
Gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazısında A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın'ın getirilmesini değerlendirdi.
Yalçın'ın kötü alışkanlıklarına dikkat çeken Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:
Dingildeyen Futbol Federasyonu, Türk futbolunun başına Sergen Yalçın’ı getirdi. Güldüm. Böyle başa böyle tarak. Kumarbaz, at yarışı oyuncusu, tembel, ilgisiz, bilgisiz, futbolcuların adını dahi hatırlamayan, ligleri izlemediği çok belli birisi Milli Takımlar Teknik Direktörü oldu. Bana göre Sergen Yalçın Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneğidir. Zidaneler, Platiniler, Hagiler ayarında bir futbolcuydu. Maradona ve Messi’den bir tık aşağıdaydı belki ama büyük topçuydu. Ama o zaman da lagar, o zaman da umursamaz bir adamdı. Bunu teknik direktörlüğünde de sürdürdü. Futboldaki yeteneği ile çok yukarılara çıkabilecekken o durumu idare etti, bu tavrını teknik direktörlükte de sürdürdü. Sıfır disiplin ile teknik direktörlük yapmaya çalıştı ve kendi camiasında bile “Yeter ama” dedirtti. Ve şimdi milli takımın başında. Bir yandan tam ona göre, tembel işi. Yılda üç beş maç. Bol kazanç. Ama artık futbol öyle bir şey değil. Bilgi akışı, istatistik, veri değerlendirme, ekip çalışması. Bunların hiç birinin Sergen’de olduğunu zannetmiyorum. Ama böyle başa böyle tarak. Böyle federasyona böyle teknik direktör. Bir anlamda tencere kapak.