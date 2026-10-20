https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/dunyaca-unlu-bankadan-turkiye-karari-subesini-kapatti-1109692202.html

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye kararı: Şubesini kapattı

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye kararı: Şubesini kapattı

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük finans kuruluşları arasında yer alan Çinli ICBC, Türkiye'deki küçülme planı kapsamında Antalya şubesinin de faaliyetlerine son verdi. 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T11:33+0300

2026-10-20T11:33+0300

2026-10-20T11:33+0300

ekonomi̇

icbc

türkiye

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Çinli ICBC, Türkiye'de operasyonel küçülme planı kapsamında Antalya şubesinin faaliyetlerine son verdi. Antalya şubesinin kapanmasının ardından ICBC Bank Turkey’nin Türkiye’deki fiziki şube ağı 10 noktaya geriledi. Türkiye'de sadece 10 noktada kaldıNTV'nin haberine göre, dünya genelinde aktif büyüklüğüyle en büyük bankalar arasında başı çeken Çin merkezli ICBC'nin Türkiye yapılanması olan ICBC Bank Turkey, dikkat çeken bir karara imza attı. Bankacılık sektöründeki dijitalleşme ve operasyonel yapılanma adımları doğrultusunda ICBC Bank Turkey, Antalya şubesinin kapılarını kapattı. Banka, müşteri hizmetlerini ve kurumsal işlemlerini diğer merkezlere yönlendirdi. Antalya lokasyonunun kapanmasıyla birlikte ICBC Bank Turkey; Adana, Altunizade, Ankara, Bakırköy, Bursa, İzmir, Kozyatağı, Genel Müdürlük Merkez, Söğütözü ve Taksim olmak üzere toplam 10 şubesiyle Türkiye'deki finansal operasyonlarına kesintisiz devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/dunyanin-en-buyuk-bankasi-duyurdu-turkiyedeki-atmlerini-kaldiriyor-1106641725.html

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