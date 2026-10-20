https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/dunyaca-unlu-bankadan-turkiye-karari-subesini-kapatti-1109692202.html
Dünyaca ünlü bankadan Türkiye kararı: Şubesini kapattı
Dünyaca ünlü bankadan Türkiye kararı: Şubesini kapattı
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük finans kuruluşları arasında yer alan Çinli ICBC, Türkiye'deki küçülme planı kapsamında Antalya şubesinin de faaliyetlerine son verdi. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T11:33+0300
2026-10-20T11:33+0300
2026-10-20T11:33+0300
ekonomi̇
icbc
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102095/22/1020952200_24:0:1196:659_1920x0_80_0_0_c475f5b045069930e5e085b5a0831ca4.jpg
Çinli ICBC, Türkiye'de operasyonel küçülme planı kapsamında Antalya şubesinin faaliyetlerine son verdi. Antalya şubesinin kapanmasının ardından ICBC Bank Turkey’nin Türkiye’deki fiziki şube ağı 10 noktaya geriledi. Türkiye'de sadece 10 noktada kaldıNTV'nin haberine göre, dünya genelinde aktif büyüklüğüyle en büyük bankalar arasında başı çeken Çin merkezli ICBC'nin Türkiye yapılanması olan ICBC Bank Turkey, dikkat çeken bir karara imza attı. Bankacılık sektöründeki dijitalleşme ve operasyonel yapılanma adımları doğrultusunda ICBC Bank Turkey, Antalya şubesinin kapılarını kapattı. Banka, müşteri hizmetlerini ve kurumsal işlemlerini diğer merkezlere yönlendirdi. Antalya lokasyonunun kapanmasıyla birlikte ICBC Bank Turkey; Adana, Altunizade, Ankara, Bakırköy, Bursa, İzmir, Kozyatağı, Genel Müdürlük Merkez, Söğütözü ve Taksim olmak üzere toplam 10 şubesiyle Türkiye'deki finansal operasyonlarına kesintisiz devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/dunyanin-en-buyuk-bankasi-duyurdu-turkiyedeki-atmlerini-kaldiriyor-1106641725.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102095/22/1020952200_170:0:1049:659_1920x0_80_0_0_82722b006dec32f6ad865a164903e248.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
icbc, türkiye
Dünyaca ünlü bankadan Türkiye kararı: Şubesini kapattı
Dünyanın en büyük finans kuruluşları arasında yer alan Çinli ICBC, Türkiye'deki küçülme planı kapsamında Antalya şubesinin de faaliyetlerine son verdi.
Çinli ICBC, Türkiye'de operasyonel küçülme planı kapsamında Antalya şubesinin faaliyetlerine son verdi. Antalya şubesinin kapanmasının ardından ICBC Bank Turkey’nin Türkiye’deki fiziki şube ağı 10 noktaya geriledi.
Türkiye'de sadece 10 noktada kaldı
NTV'nin haberine göre, dünya genelinde aktif büyüklüğüyle en büyük bankalar arasında başı çeken Çin merkezli ICBC'nin Türkiye yapılanması olan ICBC Bank Turkey, dikkat çeken bir karara imza attı. Bankacılık sektöründeki dijitalleşme ve operasyonel yapılanma adımları doğrultusunda ICBC Bank Turkey, Antalya şubesinin kapılarını kapattı. Banka, müşteri hizmetlerini ve kurumsal işlemlerini diğer merkezlere yönlendirdi. Antalya lokasyonunun kapanmasıyla birlikte ICBC Bank Turkey; Adana, Altunizade, Ankara, Bakırköy, Bursa, İzmir, Kozyatağı, Genel Müdürlük Merkez, Söğütözü ve Taksim olmak üzere toplam 10 şubesiyle Türkiye'deki finansal operasyonlarına kesintisiz devam ediyor.