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Dünyanın en büyük bankası duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kaldırıyor
Dünyanın en büyük bankası duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kaldırıyor
Sputnik Türkiye
Çin merkezli Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Türkiye'de ATM kullanımını sonlandıracağını açıkladı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T13:36+0300
2026-06-19T13:36+0300
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Dünyanın en büyük bankası olan Çin merkezli Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Türkiye'de ATM'lerini kaldıracağını duyurdu. ATM'ler kaldırılıyorTekstilbank'ı 2014 yılında satın alarak Türkiye bankacılık piyasasına giren ICBC, Türkiye'de 19 şubesiyle hizmet veriyor,. Banka tüm müşterilerine gönderdiği mesajla ICBC Bank Turkey ATM'lerinin devre dışı kalacağı ve Türkiye'de bulunan tüm diğer banka ATM'lerinin ücretsiz olarak kullanılacağını belirtti.Banka müşterileri ne yapacak?NTV'nin haberine göre, ATM'leri ücretsiz kullanmak için tek şart mobil şubeye her ay giriş yapılması. Mobil şubeye giriş yapıldıktan sonra 30 gün boyunca istenen tüm ATM'lerden işlemler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bankadan müşterilerine gönderilen SMS'de ise şu bilgilere yer verildi: "Değerli müşterimiz, ATM hizmetlerimizde yapılan düzenleme kapsamında bankamız ATM'leri hizmetten kaldırılacaktır. 8 yıldır olduğu gibi Türkiye genelindeki tüm ATM'leri ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Mobil Şubemize her giriş yaptığınızda, 30 gün boyunca dilediğiniz tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapma ayrıcalığı kazanırsınız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/para-transferinde-yeni-donem-15-martta-basliyor-yapmayana-izin-verilmeyecek-1103715561.html
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icbc, atm, türkiye, ortak atm
icbc, atm, türkiye, ortak atm

Dünyanın en büyük bankası duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kaldırıyor

13:36 19.06.2026
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© Fotoğraf
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Çin merkezli Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Türkiye'de ATM kullanımını sonlandıracağını açıkladı.
Dünyanın en büyük bankası olan Çin merkezli Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Türkiye'de ATM'lerini kaldıracağını duyurdu.

ATM'ler kaldırılıyor

Tekstilbank'ı 2014 yılında satın alarak Türkiye bankacılık piyasasına giren ICBC, Türkiye'de 19 şubesiyle hizmet veriyor,. Banka tüm müşterilerine gönderdiği mesajla ICBC Bank Turkey ATM'lerinin devre dışı kalacağı ve Türkiye'de bulunan tüm diğer banka ATM'lerinin ücretsiz olarak kullanılacağını belirtti.

Banka müşterileri ne yapacak?

NTV'nin haberine göre, ATM'leri ücretsiz kullanmak için tek şart mobil şubeye her ay giriş yapılması. Mobil şubeye giriş yapıldıktan sonra 30 gün boyunca istenen tüm ATM'lerden işlemler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bankadan müşterilerine gönderilen SMS'de ise şu bilgilere yer verildi:
"Değerli müşterimiz, ATM hizmetlerimizde yapılan düzenleme kapsamında bankamız ATM'leri hizmetten kaldırılacaktır. 8 yıldır olduğu gibi Türkiye genelindeki tüm ATM'leri ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Mobil Şubemize her giriş yaptığınızda, 30 gün boyunca dilediğiniz tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapma ayrıcalığı kazanırsınız."
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
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