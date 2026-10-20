https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/cocugunuza-bir-metre-bile-yaklastirmayin-evdeki-tehlikeye-dikkat-1109692337.html

Çocuğunuza bir metre bile yaklaştırmayın: Evdeki tehlikeye dikkat

Çocuğunuza bir metre bile yaklaştırmayın: Evdeki tehlikeye dikkat

Sputnik Türkiye

Yapay zeka destekli oyuncak robotların güvenliği yine tartışma konusu oldu. Teknoloji stratejisti İlker Ulubey'in aktardığı araştırmaya göre 68 bin aktif... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T12:16+0300

2026-10-20T12:16+0300

2026-10-20T12:16+0300

yaşam

yapay zeka

oyuncak

robot

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Yapay zeka ve robot teknolojilerinin günlük yaşamda giderek daha fazla kullanılması, akıllı cihazların güvenliğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.Robot süpürgelerden yapay zeka destekli oyuncaklara kadar birçok cihazın internete bağlı çalışması, kullanıcıların kişisel verilerinin korunması ve mahremiyet konularını gündeme taşıyor.Daha önce robot süpürgelerin kameralarına, mikrofonlarına ve oluşturdukları ev haritalarına erişilebilmesiyle ilgili güvenlik açıkları gündeme gelirken bu kez çocukların kullandığı yapay zeka destekli oyuncak robotlar dikkat çekti.Uluslararası yapay zeka ve teknoloji stratejisti İlker Ulubey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alışveriş sitelerinde ilgi gören ve çocukların günlük yaşamında yer edinmeye başlayan bu cihazların oluşturabileceği risklere işaret etti.68 bin robotun verileri ve 13 milyon konuşma erişime açık kaldıİlker Ulubey, Yazılım mühendisi Sammy Azdoufal ve The Verge tarafından ortaya çıkarıldığını belirttiği bulguları paylaştı. Ulubey'in aktardığına göre 68 bin aktif robota ait veriler ve 13 milyon konuşma korumasız şekilde erişime açıktı. Ayrıca robotların çocuklarla yaptığı konuşmalardan kişisel profiller oluşturulduğu, cihazların hafıza ve kişilik özelliklerinin uzaktan değiştirilebildiği belirtildi.Ulubey'in aktardığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Güvenlik araştırmacısı Sammy Azdoufal ve The Verge tarafından ortaya çıkarılan skandalın boyutları düşündürücü:🔹 68 bin aktif robota ait veriler ve 13 milyon konuşma korumasız şekilde erişime açıktı.🔹 Sistem, çocuklarla yaptığı sohbetlerden her gece yapılandırılmış kullanıcı profilleri (ad, yaş, aile sırları, kişisel detaylar) çıkarıyor.🔹 Dahası: Bu robotların hafızası ve kişiliği uzaktan değiştirilebiliyor! Yani cihaza fiziksel olarak dokunmadan, çocuğunuza yanlış bilgileri doğruymuş gibi savunan ve onu manipüle eden bir sisteme dönüştürülebiliyor.Bu sadece basit bir “veri sızıntısı” veya “güvenlik açığı” değil. Çocuğunuzun en yakın arkadaşı sandığı o oyuncak, odanın içindeki bir Truva Atı olabilir. Yapay zeka artık sadece çocuklarımızın sırlarını öğrenmiyor; bir başkası o oyuncak kisvesi altında çocuklarımızın neye inanacağını da kodlayabiliyor."

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yapay zeka, oyuncak, robot