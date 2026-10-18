https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/elon-muskin-son-ayriliginin-ardindaki-komplo-teorisi-1109645731.html

Elon Musk'ın son ayrılığının ardındaki komplo teorisi

Elon Musk'ın son ayrılığının ardındaki komplo teorisi

Sputnik Türkiye

Elon Musk'ın Shivon Zilis ile ilişkisinin sona ermesi, tuhaf bir açıklamayla gündeme geldi. Zilis'in Şi Cinping'in katıldığı bir yemeğe ilişkin mesajları da eklemesi, siyasi hesaplar teorisini gündeme getirdi. İşte detaylar...

2026-10-18T13:26+0300

2026-10-18T13:26+0300

2026-10-18T13:26+0300

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şi cinping

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Londra merkezli The Telegraph'ın haberine göre, Musk'ın sahibi olduğu X platformunda Zilis'i takip etmeyi bırakmasının ardından 2 Ekim'de açıklama yapan 40 yaşındaki Zilis, ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu. Musk'ın kendisini hiçbir uyarıda bulunmadan bir hafta içinde terk ettiğini ima eden Zilis, "Bir hafta içinde aşık olmaktan ayrılığa geçmek zor, ama bazen işler böyle oluyor" ifadelerini kullandı.Dikkat çeken ekran görüntüsüAncak, habere göre asıl dikkat çeken, açıklamanın altına eklediği özel mesajlaşma görüntüsü oldu. 24 Eylül tarihli yazışmada Zilis, Musk'a kahvaltıda onu görmenin güzel olduğunu ve kendisini çok sevdiğini yazıyordu. Musk da aynı şekilde karşılık verdikten sonra, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katıldığı akşam yemeğine eşlerin ve partnerlerin de davet edildiğini bilmediğini, bilseydi Zilis'i de çağıracağını belirtiyordu.Zilis'in bu özel yazışmayı ayrılık açıklamasına eklemesi, paylaşımının yalnızca kişisel bir mesaj olmayabileceği yorumlarına neden oldu.Shield AI bağlantısı: Çin'e mesaj mı verildi?Amerikalı gazeteci Drey Henson, Zilis'in açıklamasının arkasında ticari ve siyasi kaygılar olabileceğini öne sürdü. Henson'a göre Zilis, ABD hükümetiyle ve Tayvan'la çalışmalar yürüten, yapay zeka destekli insansız hava araçları geliştiren Shield AI şirketinin yönetim kurulunda görev yapıyor. Çin yönetiminin yaptırım uyguladığı şirketin yöneticilerinden biri olarak Zilis'in, Şi Cinping'in katıldığı yemekte bulunmadığını kamuoyuna göstermek istemiş olabileceği değerlendiriliyor.Henson, Pekin yönetiminin böyle bir yemekte Shield AI yöneticisinin bulunmasını, ABD'nin Tayvan konusundaki görüşmelere bir savunma şirketini dahil etmesi şeklinde yorumlayabileceğini savundu.Henson, The Telegraph'a yaptığı değerlendirmede, Zilis'in mesajının yalnızca duygusal bir açıklama olarak okunmasının yeterli olmayabileceğini söyledi. Gazeteci, ayrılığın kamuoyu önünde duyurulmasının ne gibi bir amaca hizmet ettiğinin de sorgulanması gerektiğini savundu. Ancak bu yorumlar, ayrılığın siyasi bir planın parçası olduğunu kanıtlayan somut bulgulara dayanmıyor.Musk ile Zilis'in ilişkisiMusk ile Zilis yaklaşık 10 yıldır birbirini tanıyor. Yale Üniversitesi'nde eğitim alan Zilis, kariyerine IBM'de başladı, daha sonra girişim sermayesi alanında çalıştı. 2016'da danışman olarak katıldığı OpenAI'da Musk'la tanıştı. Ardından Tesla'da görev aldı ve Neuralink'e geçti.Mahkeme belgelerine yansıyan bilgilere göre ikili 2016'da romantik bir ilişki yaşamaya başladı. Çocuk sahibi olma kararlarının başlangıçta romantik ilişkiden bağımsız olduğu ve tüp bebek yöntemini kullandıkları aktarıldı. Zilis, 2021'de ikiz çocuklarını dünyaya getirdi. Çiftin üçüncü çocuğunun 2024'te, dördüncü çocuğunun ise taşıyıcı anne aracılığı ile 2025'te dünyaya geldiği bildirildi. Musk'ın bilinen toplam 14 çocuğu bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/elon-musk-ile-4-cocugunun-annesi-shivon-zilis-ayrildi-bir-haftada-asktan-vazgecmek-zor-1109270220.html

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