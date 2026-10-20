https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/chpli-kemer-belediye-baskani-topaloglu-partisinden-istifa-etti-1109709631.html
CHP'li Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu partisinden istifa etti
CHP'li Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu partisinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Antalya'da Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP'den istifa ettiklerini ve görevlerine bağımsız olarak devam... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T17:23+0300
2026-10-20T17:23+0300
2026-10-20T17:23+0300
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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve 8 meclis üyesi CHP'den istifa etti.Topaloğlu, yazılı açıklamasında, ''Bu karar, Kemer'e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, bugüne kadar kurduğumuz dostluklara ve paylaştığımız emeğe saygı duyuyorum. Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kemer'in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer'e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz'' dedi.Necati Topaloğlu kimdir?1955 yılında Fethiye'nin Seki köyünde doğan Necati Topaloğlu, sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 2004'te Göynük Belediye Başkanı seçildi ve iki dönem bu görevi yürüttü. 2019 yerel seçimlerinde Kemer Belediye Başkanı olan Topaloğlu, 31 Mart 2024 seçimlerini de kazanarak ikinci döneminde görevini sürdürdü. Antalya'da istifalar sürüyorAksu, Serik, Konyaaltı, Döşemealtı, Alanya ve Elmalı'nın ardından Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da CHP'den ayrılan belediye başkanları arasına katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/yeni-yol-partisinden-istifa-etmisti-cemalettin-kani-torun-ak-partiye-katildi-1109704393.html
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kemer, antalya, chp, türkiye, istifa, toplu istifa, yeni, yeni parti, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel
CHP'li Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu partisinden istifa etti
Antalya'da Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP'den istifa ettiklerini ve görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini açıkladı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve 8 meclis üyesi CHP'den istifa etti.
Topaloğlu, yazılı açıklamasında, ''Bu karar, Kemer'e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, bugüne kadar kurduğumuz dostluklara ve paylaştığımız emeğe saygı duyuyorum. Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kemer'in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer'e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz'' dedi.
1955 yılında Fethiye'nin Seki köyünde doğan Necati Topaloğlu, sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 2004'te Göynük Belediye Başkanı seçildi ve iki dönem bu görevi yürüttü. 2019 yerel seçimlerinde Kemer Belediye Başkanı olan Topaloğlu, 31 Mart 2024 seçimlerini de kazanarak ikinci döneminde görevini sürdürdü.
Antalya'da istifalar sürüyor
Aksu, Serik, Konyaaltı, Döşemealtı, Alanya ve Elmalı'nın ardından Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da CHP'den ayrılan belediye başkanları arasına katıldı.