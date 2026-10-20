https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/cevdet-yilmazdan-fon-aciklamasi-yatirim-yapmak-suc-degildir-hukuka-aykiri-islemler-ile-piyasayi-1109689238.html

Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması: 'Yatırım yapmak suç değildir, hukuka aykırı işlemler ile piyasayı bozmak suçtur'

Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması: 'Yatırım yapmak suç değildir, hukuka aykırı işlemler ile piyasayı bozmak suçtur'

Sputnik Türkiye

Cevdet Yılmaz, fon piyasalarının belirli bir bölümünde yaşanan sorunlarla ilgili idari ve adli tedbirlerin kararlılıkla ve eş güdüm içinde hayata geçirildiğini... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T09:52+0300

2026-10-20T09:52+0300

2026-10-20T09:52+0300

ekonomi̇

cevdet yılmaz

ankara

türkiye

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sermaye piyasalarına ilişkin açıklama geldi.'Olağan tasfiyeler hızla yapılıyor'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon piyasalarının belirli bir bölümünde yaşanan sorunlarla ilgili idari ve adli tedbirlerin kararlılıkla ve eş güdüm içinde hayata geçirildiğini belirterek, "Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır, olağanüstü tasfiye için kanuni düzenlemeler Meclisimizin gündemindedir. Haksız ve fahiş kazançların sisteme dönmesi ve yatırımcılara ödenmesi için yoğun ve çok yönlü çaba sarf edilmektedir." ifadelerini kullandı.Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarının kalkınma sürecinde son derece önemli ve değerli olduğunu, belirli fonlarda son dönemde ortaya çıkan sorunların aşılması ile sermaye piyasalarının daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurguladı.'Olağanüstü tasfiye için kanuni düzenlemeler Meclisimizin gündeminde'Başkanlığını yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu'nun yoğun bir şekilde çalıştığının altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:"Fon piyasalarının belirli bir bölümünde yaşanan sorunlarla ilgili olarak idari ve adli tedbirler kararlılıkla ve eş güdüm içinde hayata geçirilmektedir. Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır, olağanüstü tasfiye için kanuni düzenlemeler Meclisimizin gündemindedir. Haksız ve fahiş kazançların sisteme dönmesi ve yatırımcılara ödenmesi için yoğun ve çok yönlü çaba sarf edilmektedir. Diğer yandan, istismarcılara ve manipülatörlere karşı alınan tedbirleri ve yapılan düzenlemeleri çarpıtarak, tüm sermaye piyasalarını ve sağlıklı işleyen fonları töhmet altında bırakmak yanlıştır. 10 ay kadar önce, özet olarak, istismar edilen bazı fonlara ilişkin o dönem yapılan belirli düzenlemelerin tüm piyasaya yönelikmiş gibi algı oluşturulmasını yanlış bulduğumu söylemiştim. Sağlıklı ekonomik iletişimin altını çizmiştim. Bugün de aynı anlayışla, sorunlu fonlara ilişkin alınan tedbirlerin, kurallara uygun çalışan ve piyasanın yüzde doksanından fazlasını teşkil eden fonlara yönelikmiş gibi oluşturulan algıların sisteme ve yatırımcılara zarar verdiğini ifade ediyorum.""Hukuka aykırı işlem yapan sonuçlarına katlanmalı"Hastalıklı yapıları tasfiye ederken, bünyeye zarar vermeyen bir yaklaşımla hareket ettiklerini belirten Yılmaz, "Nerede somut bir sorun varsa, yetkili otoritelerce söz konusu sorunun veya sorunlu fonların üstüne gidilmesi esastır." ifadesini kullandı.Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

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cevdet yılmaz, ankara, türkiye