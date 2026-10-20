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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/caminin-onundeki-roma-imparatorlugu-doneminden-kalan-heykeli-kepceyle-caldilar-cekiciyle-kacirdilar-1109705268.html
Caminin önündeki Roma İmparatorluğu döneminden kalan heykeli kepçeyle çaldılar: Çekiciyle kaçırdılar
Caminin önündeki Roma İmparatorluğu döneminden kalan heykeli kepçeyle çaldılar: Çekiciyle kaçırdılar
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Konya'da bir caminin önünde bulunan heykeli kepçeyle bulunduğu yerden çıkaran 3 kişi yakalandı. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
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Konya Meram'da bir caminin önünde duran Roma İmparatorluğu döneminden kalan heykel çalındı. Başlatılan soruşturmada heykelin toprağa gömülü kaidesinin bir kepçeyle söküldüğü ve bir çekiciye yüklenilerek kaçırıldığı tespit edildi. 3 kişi yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalandılarİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Çaybaşı Mahallesi'ndeki caminin önünde duran, Roma İmparatorluğu döneminden kalma heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.Polis, güvenlik kameraları kayıtlarından, toprağa gömülü kaidenin bir kepçeyle yerinden sökülerek çekiciye yüklendiğini tespit etti. Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, kimliği belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı.
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konya, heykel, hırsızlık
konya, heykel, hırsızlık

Caminin önündeki Roma İmparatorluğu döneminden kalan heykeli kepçeyle çaldılar: Çekiciyle kaçırdılar

15:58 20.10.2026
Konya
Konya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
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Konya'da bir caminin önünde bulunan heykeli kepçeyle bulunduğu yerden çıkaran 3 kişi yakalandı.
Konya Meram'da bir caminin önünde duran Roma İmparatorluğu döneminden kalan heykel çalındı. Başlatılan soruşturmada heykelin toprağa gömülü kaidesinin bir kepçeyle söküldüğü ve bir çekiciye yüklenilerek kaçırıldığı tespit edildi. 3 kişi yakalandı.

Güvenlik kameralarına yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Çaybaşı Mahallesi'ndeki caminin önünde duran, Roma İmparatorluğu döneminden kalma heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Polis, güvenlik kameraları kayıtlarından, toprağa gömülü kaidenin bir kepçeyle yerinden sökülerek çekiciye yüklendiğini tespit etti. Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, kimliği belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı.
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