https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/kuyumcudaki-imitasyon-bilezikleri-gercek-sanip-caldi-sanal-kumar-borcunu-kapatmak-icin-hirsizlik-1109261311.html

Kuyumcudaki 'imitasyon bilezikleri' gerçek sanıp çaldı: Sanal kumar borcunu kapatmak için hırsızlık yaptığı ortaya çıktı

Kuyumcudaki 'imitasyon bilezikleri' gerçek sanıp çaldı: Sanal kumar borcunu kapatmak için hırsızlık yaptığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kuyumcu çalışanını tehdit ederek vitrinde bulunan 20 imitasyon bileziği gerçek sanarak çalıp kaçan kişi yakalandı. 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T16:46+0300

2026-10-03T16:46+0300

2026-10-03T16:46+0300

türki̇ye

kuyumcu

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

sahte altın

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İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi elindeki poşetteki nesneyi silah gibi doğrultarak kuyumcuyu soymak istedi. Çalışanın poşete koyduğu vitrindeki 20 imitasyon bileziği gerçek sanan soyguncu kaçtı. Kısa sürede yakalanan soyguncunun sanal bahisten dolayı kısa sürede yüksek miktarda para kaybedip İstanbul'a geldiği, borcunu kapatmak ve yeniden bahis oynamak amacıyla 3 aylık bebeğine takılan altınları eşinden habersiz aldığı, bunları yerine koyabilmek için bu olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İmitasyon bilezikleri gerçek sandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, dün Yıldırım Mahallesi’nde bir kuyumcuda meydana gelen soyguna ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iş yerine gelen kapüşonlu şüphelinin, poşete koyduğu bir nesneyi silah gibi doğrultarak çalışandan tezgahtaki altınları poşete doldurmasını istediğini belirledi.Çalışanın poşete koyduğu 20 imitasyon bileziği gerçek sanıp alan şüpheli Necmettin T. kısa sürede yakalandı.3 aylık bebeğinin altınları kumarda kaybettiği ortaya çıktı Bilezikleri çalan şüphelinin, sanal bahisten dolayı kısa sürede yüksek miktarda para kaybedip İstanbul'a geldiği, borcunu kapatmak ve yeniden bahis oynamak amacıyla 3 aylık bebeğine takılan altınları eşinden habersiz aldığı, bunları yerine koyabilmek için bu olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kapalicarsida-film-gibi-soygun-paralari-alip-kasayi-tencere-ve-tavayla-doldurdu-1109080911.html

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Sputnik Türkiye

kuyumcu, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, sahte altın