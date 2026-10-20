Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/bartinda-dere-yataginda-bir-erkek-cesedi-bulundu-1109712013.html
Bartın'da dere yatağında bir erkek cesedi bulundu
Bartın'da dere yatağında bir erkek cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
Bartın'ın Kozcağız beldesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T18:53+0300
2026-10-20T18:53+0300
türki̇ye
bartın
bartın cumhuriyet savcılığı
bartın valiliği
polis
polis memuru
ölü
ölü bulundu
ölü sayısı
ölüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/14/1109711466_0:142:1191:812_1920x0_80_0_0_71427e2b8c190180db5cc5c6a037ecd6.jpg
Ustaoğlu köyündeki dere yatağında devrilmiş motosikletin yanında hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 35 yaşındaki Murat Barışık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/zonguldakta-kotu-koku-gelen-dairede-cansiz-beden-bulundu-1109456918.html
türki̇ye
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/14/1109711466_3:0:1188:889_1920x0_80_0_0_1d14405ba83d03ca80fdb4e20d3d8d80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bartın, bartın cumhuriyet savcılığı, bartın valiliği, polis, polis memuru, ölü, ölü bulundu, ölü sayısı, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni
bartın, bartın cumhuriyet savcılığı, bartın valiliği, polis, polis memuru, ölü, ölü bulundu, ölü sayısı, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni

Bartın'da dere yatağında bir erkek cesedi bulundu

18:53 20.10.2026
© AA / Sağlık MüdürlüğüBartın'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
Bartın'da dere yatağında erkek cesedi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© AA / Sağlık Müdürlüğü
Abone ol
Bartın'ın Kozcağız beldesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu.
Ustaoğlu köyündeki dere yatağında devrilmiş motosikletin yanında hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 35 yaşındaki Murat Barışık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak’ta kötü koku gelen dairede cansız beden bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
TÜRKİYE
Zonguldak’ta kötü koku gelen dairede cansız beden bulundu
11 Ekim, 20:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала