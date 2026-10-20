https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/bartinda-dere-yataginda-bir-erkek-cesedi-bulundu-1109712013.html
Bartın'da dere yatağında bir erkek cesedi bulundu
Bartın'da dere yatağında bir erkek cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
Bartın'ın Kozcağız beldesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T18:53+0300
2026-10-20T18:53+0300
2026-10-20T18:53+0300
türki̇ye
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Ustaoğlu köyündeki dere yatağında devrilmiş motosikletin yanında hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 35 yaşındaki Murat Barışık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/zonguldakta-kotu-koku-gelen-dairede-cansiz-beden-bulundu-1109456918.html
türki̇ye
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bartın, bartın cumhuriyet savcılığı, bartın valiliği, polis, polis memuru, ölü, ölü bulundu, ölü sayısı, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni
Bartın'da dere yatağında bir erkek cesedi bulundu
Bartın'ın Kozcağız beldesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu.
Ustaoğlu köyündeki dere yatağında devrilmiş motosikletin yanında hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 35 yaşındaki Murat Barışık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.