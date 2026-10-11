https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/zonguldakta-kotu-koku-gelen-dairede-cansiz-beden-bulundu-1109456918.html
Zonguldak’ta kötü koku gelen dairede cansız beden bulundu
Zonguldak’ta kötü koku gelen dairede cansız beden bulundu
Sputnik Türkiye
Zonguldak’ta komşuların kötü koku ihbarı üzerine girilen dairede 55 yaşındaki Necmettin Sezer’in cansız bedeni bulundu. 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T20:04+0300
2026-10-11T20:04+0300
2026-10-11T20:04+0300
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cinayet
ölüm
ölüm riski
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Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, 55 yaşındaki Necmettin Sezer’in hayatını kaybettiğini belirledi.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sezer’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/alanyada-kardes-kavgasi-1-kisi-hayatini-kaybetti-1-kisi-yaralandi-1109456624.html
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zonguldak, ceset, ceset torbası, koku, kötü koku, cinayet, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni
zonguldak, ceset, ceset torbası, koku, kötü koku, cinayet, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni
Zonguldak’ta kötü koku gelen dairede cansız beden bulundu
Zonguldak’ta komşuların kötü koku ihbarı üzerine girilen dairede 55 yaşındaki Necmettin Sezer’in cansız bedeni bulundu.
Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, 55 yaşındaki Necmettin Sezer’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sezer’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.