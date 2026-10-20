https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/bakan-kurumdan-ozgur-ozele-ayazaga-yaniti-2022de-ibb-onayiyla-hayata-gecmistir-1109715100.html
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Ayazağa yanıtı: '2022'de İBB onayıyla hayata geçmiştir'
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Ayazağa yanıtı: '2022'de İBB onayıyla hayata geçmiştir'
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özgür Özel'in Ayazağa'daki projeye ilişkin iddialarına yanıt vererek, projenin Sarıyer Belediyesinin... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T20:43+0300
2026-10-20T20:43+0300
2026-10-20T20:43+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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dere yatağı
sel
sel felaketi
i̇stanbul
i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)
i̇stanbul valiliği
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Ayazağa'daki projeye ilişkin iddialarına yanıt verdi.Bakan Kurum, İBB'nin projede ortak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/ozelden-cemil-tugaya-tepki-bu-el-kirilsaydi-bu-kafa-kirilsaydi-bugunu-gormeseydi-de-o-namussuzu-1109502652.html
türki̇ye
ayazağa mahallesi
i̇stanbul
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ayazağa mahallesi, dere, dere yatağı, sel, sel felaketi, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul valiliği, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, özgür özel, murat kurum
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ayazağa mahallesi, dere, dere yatağı, sel, sel felaketi, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul valiliği, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, özgür özel, murat kurum
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Ayazağa yanıtı: '2022'de İBB onayıyla hayata geçmiştir'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özgür Özel'in Ayazağa'daki projeye ilişkin iddialarına yanıt vererek, projenin Sarıyer Belediyesinin teklifi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) onayıyla 2022'de hayata geçirildiğini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Ayazağa'daki projeye ilişkin iddialarına yanıt verdi.
Bakan Kurum, İBB'nin projede ortak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Özgür Bey, Ayazağa’daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan! Hem İBB’nin projeye ortak olduğundan haberin yok, hem de belediyelerinizin sorumluluklarından. Ayazağa'da "dereye imar izni verildi" dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi’nin teklifiyle, 2022’de İBB’nin onayıyla hayata geçmiştir. Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır. Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir. Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezliklerini, yolsuzluklarını bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz!