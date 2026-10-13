https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/ozelden-cemil-tugaya-tepki-bu-el-kirilsaydi-bu-kafa-kirilsaydi-bugunu-gormeseydi-de-o-namussuzu-1109502652.html

Özel'den Cemil Tugay'a tepki: 'Bu el kırılsaydı, bu kafa kırılsaydı bugünü görmeseydi'

Özel'den Cemil Tugay'a tepki: 'Bu el kırılsaydı, bu kafa kırılsaydı bugünü görmeseydi'

Sputnik Türkiye

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında Cemil Tugay'a tepki gösterdi. Fon soruşturmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, fon... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T14:56+0300

2026-10-13T14:56+0300

2026-10-13T14:57+0300

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cemil tugay

özgür özel

yeni parti

i̇zmir

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Bakın öz eleştiri için şunu söyleyeyim: Cemil Tugay'a eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılsaydı, bu kafa kırılsaydı bugünü görmeseydi de o namussuzu aday yapmasaydı." dedi. Fon soruşturmasıyla ilgili de konuşan Özel, "Bu paralar soygunu yapanlardan alınmalıdır" ifadelerini kullandı. İçim yanıyor içim TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:"Bu yangın yerinde İzmir Belediye Başkanı da gitti AK Parti'ye katıldı. Kendisini seçenlere, yol arkadaşlarına ihanet edip, söylediği her sözü, ettiği her yemini, verdiği her teminatı hiç edip, daha 10 gün önce söylediği sözlerin hepsini birden yok sayıp gidip, bir de orada birilerine methiyeler düzmeye, pişkin pişkin sırıtmaya, İzmir'le alay etmeye ve İzmirlileri kahredecek işler yapmaya başladı. Bu ne ilk, belki de son olmayacak. Tarihte de hep böyle oldu. Çünkü dönem kirli bir dönem ve bu dönem kirlilerle temizler, cesurlarla korkaklar, menfaatçilerle kahramanlar birbirinden öyle ayrışacak, tarihte öyle yerlerini alacaktır."Bu el kırılsaydı bu kafa kırılsaydıÖzgür Özel, son yerel seçimlerde İzmir'deki 31 belediye başkanlığının 29'unu kazandıklarını, Türkiye tarihinin en büyük seçim başarısını elde ettiklerini söyledi. "O gün, çeşitli yöntemlerle, diğer adayların belirlendiği gibi belirlenen aday, bugün ihanet etti" ifadesini kullanan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:"O gün 'büyük bir zafer, başarı' deyip sahiplenen birileri dönmüş bize ıvır zıvır konuşuyor. Onu yapacakmışım, bunu yapacakmışım, öz eleştiri yapacakmışım. Öz eleştiri ne? İçim yanıyor, içim. Bakın öz eleştiri için şunu söyleyeyim: Cemil Tugay'a eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılsaydı, bu kafa kırılsaydı bugünü görmeseydi de o namussuzu aday yapmasaydı. Öz eleştiri ne? Ama kendilerinin ilk ilan ettiği aday, prensesleri, Aydın'da toplayıp kaçarken hiç orada sorumluluk almayanlar, prensesleri Afyon'dan AK Parti'ye koşa koşa giderken hiç sorumluluk almayanlar, Ataşehir'de taraf değiştiren 6 belediye meclis üyesinin 5'i önceki dönemin sorumluluğunda olanlar, çıkıp da bize, İzmir'le aramıza girip, 'Özür dileyecek misin?' İzmirlinin ayağının altına yatarım ama sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem. Aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Butlancılar. Kimsiniz siz? İktidara teslim olanlar. Kim kimsiniz siz? 47 yıllık zaferden sonra kaybetmeye görevlendirilenler."İzmir ile arasına hiç kimsenin giremeyeceğini vurgulayan Özel, ilk yerel seçimlerde İzmir'deki 31 belediyenin hepsini kazanarak dünya rekoru kıracaklarını söyledi. Bu paralar bu soygunu yapanlardan alınmalıdırÖzel fon soruşturmasına ilişkin de değerlendirmeler yaparak, "Sistemde parası kalan her bir vatandaşımız mağdurdur. Ev parasını, ameliyat parasını, evladının okul taksitini buraya kaptıranlar var. Bu paralar soygunu yapanlardan alınmalıdır. Amerika bunu geçmişte yaptı, bir daha benzer olayların yaşanması çok çok azaldı." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/yeni-partiye-isim-itirazi-aymye-geliyor-isim-degisirse-iki-secenek-var-1109116972.html

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cemil tugay, özgür özel, yeni parti, i̇zmir