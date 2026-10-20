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Avustralya'da dün aracın çarptığı milletvekili Haines bir bacağını kaybetti
Avustralya'da dün aracın çarptığı milletvekili Haines bir bacağını kaybetti
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Avustralya'da bağımsız milletvekili Helen Haines, bir kişinin aracıyla kendisine iki kez çarpmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Haines'ın... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
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Avustralya'da bağımsız milletvekili Helen Haines, bir kişinin otomobiliyle kendisine çarpması ve ardından aracı geri sürerek yeniden vurması sonucu ağır yaralandı. Haines'in ameliyat sırasında bir bacağı kesilirken, hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.Pazartesi günü Melbourne kentinin kuzeyindeki Wangaratta kasabasında meydana gelen olayın ardından Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, olayın kaza olmadığını belirterek saldırının kasıtlı bir eylem olduğuna işaret etti. Saldırının nedeni ise henüz belirlenemedi.Terörle mücadele birimleri soruşturma başlattıOlayın ardından 43 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Soruşturmaya birden fazla kurumun yanı sıra terörle mücadele birimleri de katıldı. Polis, saldırının nedenini belirlemeye çalışırken kamu görevlisine zarar verme dahil olası suçlamaları değerlendiriyor. Avustralya Federal Polisi Komiseri Krissy Barrett, ilk değerlendirmelere göre olayın münferit bir saldırı gibi göründüğünü belirtti.İçişleri Bakanı Tony Burke ise yaptığı açıklamada, görgü tanıklarının saldırganın aracı geri sürerek Haines'e ikinci kez çarptığını anlattığını aktardı. Bir görgü tanığının müdahalesiyle saldırının durdurulduğu bildirildi.Yerel medyaya göre, bir berber dükkanı işleten Ricky Jefferies, olayın başlangıçta trafik kazası olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdiğini ve üzerindeki bıçağı aldığını söyledi.Dün olay yerinde gözaltına alınan sürücünün Haines'in "20 yıllık arkadaşı" olduğu açıklanmıştı.Helen Haines kimdir?Hemşirelik ve ebelik alanlarında çalışan, daha sonra akademik kariyer yapan Haines, 2019'da bağımsız milletvekili olarak parlamentoya girdi. Haines, 2022 ve 2025 seçimlerinde de Indi bölgesinden milletvekili seçildi.
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abd, anthony albanese, tony burke, melbourne, avustralya
abd, anthony albanese, tony burke, melbourne, avustralya
Avustralya'da dün aracın çarptığı milletvekili Haines bir bacağını kaybetti
Avustralya'da bağımsız milletvekili Helen Haines, bir kişinin aracıyla kendisine iki kez çarpmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Haines'ın bir bacağının kesildiği, diğer bacağını kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılırken durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay, terörle mücadele birimleri tarafından soruşturuluyor.
Avustralya'da bağımsız milletvekili Helen Haines, bir kişinin otomobiliyle kendisine çarpması ve ardından aracı geri sürerek yeniden vurması sonucu ağır yaralandı. Haines'in ameliyat sırasında bir bacağı kesilirken, hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.
Pazartesi günü Melbourne kentinin kuzeyindeki Wangaratta kasabasında meydana gelen olayın ardından Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, olayın kaza olmadığını belirterek saldırının kasıtlı bir eylem olduğuna işaret etti. Saldırının nedeni ise henüz belirlenemedi.
Terörle mücadele birimleri soruşturma başlattı
Olayın ardından 43 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Soruşturmaya birden fazla kurumun yanı sıra terörle mücadele birimleri de katıldı. Polis, saldırının nedenini belirlemeye çalışırken kamu görevlisine zarar verme dahil olası suçlamaları değerlendiriyor.
Söz konusu suçun cezası en fazla 10 yıl hapis olabiliyor.
Avustralya Federal Polisi Komiseri Krissy Barrett, ilk değerlendirmelere göre olayın münferit bir saldırı gibi göründüğünü belirtti.
İçişleri Bakanı Tony Burke ise yaptığı açıklamada, görgü tanıklarının saldırganın aracı geri sürerek Haines'e ikinci kez çarptığını anlattığını aktardı. Bir görgü tanığının müdahalesiyle saldırının durdurulduğu bildirildi.
Yerel medyaya göre, bir berber dükkanı işleten Ricky Jefferies, olayın başlangıçta trafik kazası olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdiğini ve üzerindeki bıçağı aldığını söyledi.
Dün olay yerinde gözaltına alınan sürücünün Haines'in "20 yıllık arkadaşı" olduğu açıklanmıştı.
Hemşirelik ve ebelik alanlarında çalışan, daha sonra akademik kariyer yapan Haines, 2019'da bağımsız milletvekili olarak parlamentoya girdi. Haines, 2022 ve 2025 seçimlerinde de Indi bölgesinden milletvekili seçildi.