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'Avrupa çöpünü Türkiye'ye döküyor' paylaşımlarına İletişim Başkanlığı yanıt verdi
'Avrupa çöpünü Türkiye'ye döküyor' paylaşımlarına İletişim Başkanlığı yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Avrupa çöpünü Türkiye'ye döküyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve COP31 İklim Zirvesi öncesinde kötü niyetli bir... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
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i̇letişim başkanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
avrupa
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Avrupa çöpünü Türkiye'ye döküyor" yönündeki paylaşımların gerçekleri çarpıtan ağır bir manipülasyon içerdiğini belirtti.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/libyadan-turkiye-ile-deniz-yetki-alanlari-anlasmasina-onay-mit-baskani-trablusta-yunanistandan-1109713621.html
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i̇letişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, avrupa
i̇letişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, avrupa

'Avrupa çöpünü Türkiye'ye döküyor' paylaşımlarına İletişim Başkanlığı yanıt verdi

20:53 20.10.2026 (güncellendi: 20:57 20.10.2026)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© AA
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Avrupa çöpünü Türkiye'ye döküyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve COP31 İklim Zirvesi öncesinde kötü niyetli bir algı çalışması yürütüldüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Avrupa çöpünü Türkiye'ye döküyor" yönündeki paylaşımların gerçekleri çarpıtan ağır bir manipülasyon içerdiğini belirtti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

Türkiye'ye bertaraf amaçlı atık, tehlikeli madde veya geri dönüştürülemeyen çöp girmesi kesinlikle yasaktır. Ülkemize yalnızca sanayide ham madde olarak kullanılmak üzere temiz, kaynağında ayrıştırılmış atıkların lisanslı tesislerde işlenmek üzere ithalatına izin verilmektedir. Standartlara uygun olmayan hiçbir sevkiyatın ülkemize girişine izin verilmeyip; geldiği ülkeye derhal iadesi sağlanmaktadır. Kabul edilen yükler ise gümrük noktasından tesise ulaşana kadar takip sistemleri ile anlık olarak izlenmektedir. Çevre mevzuatına aykırı hareket eden tesis ve odaklara karşı da sıfır tolerans ilkesiyle denetimler sürdürülmektedir. Konunun çarpıtılarak; özellikle Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi öncesinde gündeme taşınması kötü niyetli bir algı çalışması olduğunu açıkça göstermektedir. Sıfır Atık Hareketi ile küresel ölçekte çevre politikalarına öncülük eden ülkemizi hedef alan bu tür asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca yetkili kurum ve makamların resmi açıklamalarının esas alınması önemle rica olunur.

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