https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/antalyada-bir-kopek-annesinin-terk-ettigi-yavru-kediyi-emziriyor-1109689128.html
Antalya'da bir köpek annesinin terk ettiği yavru kediyi emziriyor
Antalya'da bir köpek annesinin terk ettiği yavru kediyi emziriyor
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kepez ilçesinde annesinin terk ettiği yavru kediyi emziren köpek, görenlerin ilgisini çekiyor. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T10:14+0300
2026-10-20T10:14+0300
2026-10-20T10:14+0300
yaşam
köpek
kedi
emzirme
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Antalya'da bir köpek annesi olmayan kediyi emzirdi.Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir tamirhaneye gelen yavru kediye, işletme sahibi Kemal Bölük süt verdi.İş yerinde beslediği "toy poodle" cinsi köpeğin sabah saatlerinde yavru kediyi emzirdiğini gören Bölük, şaşkınlık yaşadı.Bölük, köpeğin kediye gösterdiği şefkati çevredeki esnafla da paylaştığını söyledi.Kedi ve köpeklerin anlaşamadığı yönünde yaygın bir düşünce olduğunu ifade eden Bölük, "Annesinin terk ettiği yavru kedi ile köpeğim bu düşüncenin aksine çok güzel uyum sağladı. İkisi aynı iş yerinde uyum içinde yaşıyorlar." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ingiliz-turist-mikonosta-kediye-tekme-atinca-ada-sokaklari-savas-alanina-dondu-turiste-meydan-1109123361.html
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köpek, kedi, emzirme
Antalya'da bir köpek annesinin terk ettiği yavru kediyi emziriyor
Antalya'nın Kepez ilçesinde annesinin terk ettiği yavru kediyi emziren köpek, görenlerin ilgisini çekiyor.
Antalya'da bir köpek annesi olmayan kediyi emzirdi.
Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir tamirhaneye gelen yavru kediye, işletme sahibi Kemal Bölük süt verdi.
İş yerinde beslediği "toy poodle" cinsi köpeğin sabah saatlerinde yavru kediyi emzirdiğini gören Bölük, şaşkınlık yaşadı.
Bölük, köpeğin kediye gösterdiği şefkati çevredeki esnafla da paylaştığını söyledi.
Kedi ve köpeklerin anlaşamadığı yönünde yaygın bir düşünce olduğunu ifade eden Bölük, "Annesinin terk ettiği yavru kedi ile köpeğim bu düşüncenin aksine çok güzel uyum sağladı. İkisi aynı iş yerinde uyum içinde yaşıyorlar." dedi.