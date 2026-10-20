https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/antalyada-bir-kopek-annesinin-terk-ettigi-yavru-kediyi-emziriyor-1109689128.html

Antalya'da bir köpek annesinin terk ettiği yavru kediyi emziriyor

Antalya'da bir köpek annesinin terk ettiği yavru kediyi emziriyor

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Kepez ilçesinde annesinin terk ettiği yavru kediyi emziren köpek, görenlerin ilgisini çekiyor. 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T10:14+0300

2026-10-20T10:14+0300

2026-10-20T10:14+0300

yaşam

köpek

kedi

emzirme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/14/1109688962_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_c39fa8d0e7813ec4d90cfc86f4feb52d.jpg

Antalya'da bir köpek annesi olmayan kediyi emzirdi.Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir tamirhaneye gelen yavru kediye, işletme sahibi Kemal Bölük süt verdi.İş yerinde beslediği "toy poodle" cinsi köpeğin sabah saatlerinde yavru kediyi emzirdiğini gören Bölük, şaşkınlık yaşadı.Bölük, köpeğin kediye gösterdiği şefkati çevredeki esnafla da paylaştığını söyledi.Kedi ve köpeklerin anlaşamadığı yönünde yaygın bir düşünce olduğunu ifade eden Bölük, "Annesinin terk ettiği yavru kedi ile köpeğim bu düşüncenin aksine çok güzel uyum sağladı. İkisi aynı iş yerinde uyum içinde yaşıyorlar." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ingiliz-turist-mikonosta-kediye-tekme-atinca-ada-sokaklari-savas-alanina-dondu-turiste-meydan-1109123361.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

köpek, kedi, emzirme