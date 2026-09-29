https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/ingiliz-turist-mikonosta-kediye-tekme-atinca-ada-sokaklari-savas-alanina-dondu-turiste-meydan-1109123361.html

İngiliz turist Mikonos’ta kediye tekme atınca ada sokakları savaş alanına döndü: Turiste meydan dayağı atıldı

İngiliz turist Mikonos’ta kediye tekme atınca ada sokakları savaş alanına döndü: Turiste meydan dayağı atıldı

Sputnik Türkiye

Yunanistan’ın gözde tatil adası Mikonos’ta bir İngiliz turistin kediye tekme savurması, ada sokaklarını bir anda meydan savaşına çevirdi; öfkeli kalabalık ile... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T13:00+0300

2026-09-29T13:00+0300

2026-09-29T13:00+0300

yaşam

mikonos

ada

gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)

takis theodorikakos

kedi

i̇ngiliz

turist

yabancı turist

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Dünyaca ünlü tatil merkezi Mikonos, gece hayatının parıltısını gölgede bırakan şiddet dolu bir sokak kavgasına sahne oldu. Kimliği açıklanmayan bir İngiliz turist, 25 Eylül akşam saatlerinde yerel bir mini market sahibinin kedisine tekme atmakla suçlandı. Olayın yayılmasıyla birlikte, ada sakinleri ile turist grubu arasında tansiyon saniyeler içinde doruk noktasına ulaştı.Görgü tanıkları ve yerel yayın organı Mykonos Live TV tarafından paylaşılan kayıtlarda, olayın fitilini ateşleyen ilk sözlü münakaşa net biçimde görülüyor. Mini marketin girişinde sendelediği ve agresif el hareketleriyle işletme sahibine bağırdığı fark edilen tatilciyi, çevredekiler sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.Dar sokakta yumruklu kaosGörüntülerde uzlaşma çabalarının sonuçsuz kaldığı, tartışmanın dakikalar içinde açık alana taşarak fiziki çatışmaya dönüştüğü izlendi. Turistin arkadaş grubunun da olaya dahil olmasıyla birlikte market önü adeta boks ringine döndü.Yere savrulan şahıslar, birbirine yumruk savuran kalabalık ve arka planda yükselen çığlıklar ada gecesini böldü. Olayda tarafların hafif sıyrıklarla kurtulduğu ve ciddi bir yaralanma bildirilmediği aktarıldı.Benzer skandallar ve ağır hapis yaptırımlarıYunanistan kıyılarında yaşanan bu vaka, akıllara 2022 yılında yine bir turistin savunmasız bir kediyi kandırarak denize tekmelediği görüntüleri getirdi. Dönemin Polis Bakanı Takis Theodorikakos tarafından da sert şekilde kınanan o saldırı, ülkede hayvan hakları konusundaki hassasiyeti ve yasal düzenlemeleri en üst seviyeye taşımıştı.Ülkede 2020 yılında yürürlüğe giren katı mevzuat uyarınca, hayvanlara şiddet ve kötü muamele eylemleri ağır suç kategorisinde değerlendiriliyor. Yasa gereği failler hakkında 50.000 Euro para cezası ve 10 yıla kadar hapis cezası yaptırımı uygulanabiliyor. Mikonos'taki son arbedenin ardından yerel makamların soruşturma başlatıp başlatmadığı ise gizemini koruyor.

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mikonos, ada, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), takis theodorikakos, kedi, i̇ngiliz, turist, yabancı turist