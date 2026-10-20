https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/ankarada-kacakcilik-operasyonu-11-supheli-hakkinda-islem-baslatildi-1109683515.html
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Sputnik Türkiye
Ankara'daki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T02:57+0300
2026-10-20T02:57+0300
2026-10-20T02:57+0300
türki̇ye
organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
ankara
kaçak
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Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı şekilde sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 9 fişek, 2 dedektör, 29 muhtelif kazı malzemesi ele geçirilirken, yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/kendisinden-18-milyon-talep-edildigini-sikayet-etti-3-supheli-dolandiriciliktan-gozaltina-alindi-1109681363.html
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organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, ankara, kaçak
organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, ankara, kaçak
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Ankara'daki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı şekilde sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 9 fişek, 2 dedektör, 29 muhtelif kazı malzemesi ele geçirilirken, yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.