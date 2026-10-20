https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/ankarada-kacakcilik-operasyonu-11-supheli-hakkinda-islem-baslatildi-1109683515.html

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Sputnik Türkiye

Ankara'daki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T02:57+0300

2026-10-20T02:57+0300

2026-10-20T02:57+0300

türki̇ye

organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü

ankara

kaçak

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Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı şekilde sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 9 fişek, 2 dedektör, 29 muhtelif kazı malzemesi ele geçirilirken, yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/kendisinden-18-milyon-talep-edildigini-sikayet-etti-3-supheli-dolandiriciliktan-gozaltina-alindi-1109681363.html

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organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, ankara, kaçak