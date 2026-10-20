https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/trafik-kazasini-kazanc-kapisi-yapanlara-operasyon-adana-merkezli-operasyonda-77-gozalti-1109688472.html

Trafik kazaları kurgu çıktı: 17 sigorta şirketi üzerinden haksız kazanç elde eden 77 kişi gözaltına alındı

Trafik kazaları kurgu çıktı: 17 sigorta şirketi üzerinden haksız kazanç elde eden 77 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen bir suç yapılanmasına... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T09:37+0300

2026-10-20T09:37+0300

2026-10-20T09:44+0300

türki̇ye

akın gürlek

adana

sigorta

trafik kazası

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 77 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Sigorta üzerinden haksız kazançGürlek, NSosyal hesabından, "Ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz" başlığıyla yaptığı açıklamada, hileli yöntemlerle hukuka aykırı maddi menfaat elde etmeye çalışan suç yapılanmalarının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, 2022-2026 arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden bir suç yapılanmasının tespit edildiğini belirten Gürlek, incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını kaydetti.HTS kayıtları incelendiŞüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediklerinin belirlendiğini bildiren Akın Gürlek, şu bilgileri verdi:'Suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecek'Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu gerçekleştiren Adana Emniyet Müdürlüğüne ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ticari hayatı hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi, suçtan elde edilen gelirlerin ortaya çıkarılması ve suç yapılanmalarının tüm bağlantılarıyla deşifre edilmesi için mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz. Hangi yönteme başvururlarsa başvursunlar, suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

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akın gürlek, adana, sigorta, trafik kazası, operasyon