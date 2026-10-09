Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/dev-markalarin-tedarikcisi-krizde-konkordato-karari-cikti-1109410224.html
Dev markaların tedarikçisi krizde: Konkordato kararı çıktı
Dev markaların tedarikçisi krizde: Konkordato kararı çıktı
Sputnik Türkiye
THY ve Emirgan Sütiş dâhil olmak üzere dev markalara peçete sağlayan firmanın konkordato ilanı piyasada geniş yankı uyandırdı. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T09:22+0300
2026-10-09T09:22+0300
ekonomi̇
czn burak
türkiye
thy
nusr-et
türk hava yolları (thy)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1b/1108287207_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_eaa76dd73ec7da50fbc510b083e00d04.jpg
Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarına peçete satışında bulunan şirket finansal darboğaza girdi.3 aylık mühlet verildiİflas öncesi son çıkış olan konkordatoya başvuran My Peçete ve şirketin yetkilisi Münir Dalgıç'a, İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.6 Ekim 2026 saat 10:30'da alınan konkordato kararıyla birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Hüdai Bal, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Türkan Özdemir, Hukukçu Ömer Faruk Saçar konkordato komiseri olarak atandı.Alacaklılarına uyarı yapıldıMahkeme, şirketten alacaklılara yönelik olarak 7 gün içinde müracaat edilmesi halinde, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürülmesi durumunda konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini hatırlattı.Dev markalara peçete üretüyorduŞirketin üretim yaptığı kuruluşlar arasında Türk Hava Yolları, CZN Burak, Nusr-Et, GreenSalads, Bursa Kebap Evi, Emirgan Sütiş, Happy Moon's, Yeşilçam Kahve Evi, Alaçatı Muhallebicisi, Çırağan Kempinski, BTA Group bulunuyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/gida-devi-iflas-etti-mahkeme-konkordato-talebini-kabul-etmedi--1109389480.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1b/1108287207_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_a7baf75c64a3237ff6138f784a7727a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
czn burak, türkiye, thy, nusr-et, türk hava yolları (thy)
czn burak, türkiye, thy, nusr-et, türk hava yolları (thy)

Dev markaların tedarikçisi krizde: Konkordato kararı çıktı

09:22 09.10.2026
hizmet sektörü, restoran
hizmet sektörü, restoran - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
Abone ol
THY ve Emirgan Sütiş dâhil olmak üzere dev markalara peçete sağlayan firmanın konkordato ilanı piyasada geniş yankı uyandırdı.
Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarına peçete satışında bulunan şirket finansal darboğaza girdi.

3 aylık mühlet verildi

İflas öncesi son çıkış olan konkordatoya başvuran My Peçete ve şirketin yetkilisi Münir Dalgıç'a, İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
6 Ekim 2026 saat 10:30'da alınan konkordato kararıyla birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Hüdai Bal, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Türkan Özdemir, Hukukçu Ömer Faruk Saçar konkordato komiseri olarak atandı.

Alacaklılarına uyarı yapıldı

Mahkeme, şirketten alacaklılara yönelik olarak 7 gün içinde müracaat edilmesi halinde, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürülmesi durumunda konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini hatırlattı.

Dev markalara peçete üretüyordu

Şirketin üretim yaptığı kuruluşlar arasında Türk Hava Yolları, CZN Burak, Nusr-Et, GreenSalads, Bursa Kebap Evi, Emirgan Sütiş, Happy Moon's, Yeşilçam Kahve Evi, Alaçatı Muhallebicisi, Çırağan Kempinski, BTA Group bulunuyordu.
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
EKONOMİ
Gıda devi iflas etti: Mahkeme konkordato talebini kabul etmedi
Dün, 13:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала