https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/dev-markalarin-tedarikcisi-krizde-konkordato-karari-cikti-1109410224.html
Dev markaların tedarikçisi krizde: Konkordato kararı çıktı
Dev markaların tedarikçisi krizde: Konkordato kararı çıktı
Sputnik Türkiye
THY ve Emirgan Sütiş dâhil olmak üzere dev markalara peçete sağlayan firmanın konkordato ilanı piyasada geniş yankı uyandırdı. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T09:22+0300
2026-10-09T09:22+0300
2026-10-09T09:22+0300
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nusr-et
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Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarına peçete satışında bulunan şirket finansal darboğaza girdi.3 aylık mühlet verildiİflas öncesi son çıkış olan konkordatoya başvuran My Peçete ve şirketin yetkilisi Münir Dalgıç'a, İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.6 Ekim 2026 saat 10:30'da alınan konkordato kararıyla birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Hüdai Bal, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Türkan Özdemir, Hukukçu Ömer Faruk Saçar konkordato komiseri olarak atandı.Alacaklılarına uyarı yapıldıMahkeme, şirketten alacaklılara yönelik olarak 7 gün içinde müracaat edilmesi halinde, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürülmesi durumunda konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini hatırlattı.Dev markalara peçete üretüyorduŞirketin üretim yaptığı kuruluşlar arasında Türk Hava Yolları, CZN Burak, Nusr-Et, GreenSalads, Bursa Kebap Evi, Emirgan Sütiş, Happy Moon's, Yeşilçam Kahve Evi, Alaçatı Muhallebicisi, Çırağan Kempinski, BTA Group bulunuyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/gida-devi-iflas-etti-mahkeme-konkordato-talebini-kabul-etmedi--1109389480.html
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czn burak, türkiye, thy, nusr-et, türk hava yolları (thy)
czn burak, türkiye, thy, nusr-et, türk hava yolları (thy)
Dev markaların tedarikçisi krizde: Konkordato kararı çıktı
THY ve Emirgan Sütiş dâhil olmak üzere dev markalara peçete sağlayan firmanın konkordato ilanı piyasada geniş yankı uyandırdı.
Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarına peçete satışında bulunan şirket finansal darboğaza girdi.
İflas öncesi son çıkış olan konkordatoya başvuran My Peçete ve şirketin yetkilisi Münir Dalgıç'a, İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
6 Ekim 2026 saat 10:30'da alınan konkordato kararıyla birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Hüdai Bal, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Türkan Özdemir, Hukukçu Ömer Faruk Saçar konkordato komiseri olarak atandı.
Alacaklılarına uyarı yapıldı
Mahkeme, şirketten alacaklılara yönelik olarak 7 gün içinde müracaat edilmesi halinde, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürülmesi durumunda konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini hatırlattı.
Dev markalara peçete üretüyordu
Şirketin üretim yaptığı kuruluşlar arasında Türk Hava Yolları, CZN Burak, Nusr-Et, GreenSalads, Bursa Kebap Evi, Emirgan Sütiş, Happy Moon's, Yeşilçam Kahve Evi, Alaçatı Muhallebicisi, Çırağan Kempinski, BTA Group bulunuyordu.