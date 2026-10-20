https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/2027-butcesinde-faiz-ve-sosyal-yardim-tablosu-sosyal-devletten-faiz-devletine-1109690352.html

2027 bütçesinde faiz ve sosyal yardım tablosu: ''Sosyal devletten faiz devletine''

2027 bütçesinde faiz ve sosyal yardım tablosu: ''Sosyal devletten faiz devletine''

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, 2027 bütçe teklifi oldu. Prof. Dr. Aziz Çelik’in bütçe... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T10:01+0300

2026-10-20T10:01+0300

2026-10-20T10:01+0300

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2027 bütçe teklifinde faiz ödemeleri ile sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamaları arasındaki fark dikkat çekti. Prof. Dr. Aziz Çelik’in değerlendirmesine göre 2027 yılında faiz ödemeleri için 3 trilyon 975 milyar lira ödenek ayrılırken, sosyal güvenlik kapsamındaki 76 milyon yurttaş için ayrılan kaynak 2,9 trilyon lira oldu.Faiz ödemelerinin bütçe harcamaları içindeki payının yüzde 14,6’ya ulaştığını aktaran Özgan, Çelik’in bu tabloyu “sosyal devletten faiz devletine dönüşüm” olarak değerlendirdiğini belirtti.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, bütçedeki tercihlerin sosyal harcamalara ve yoksullukla mücadeleye ayrılan kaynaklar üzerinden de okunması gerektiğini söyledi.Özgan, şöyle konuştu:'Bütçe harcamalarının yüzde 14,6’sı faize ayrılıyor'Özgan, 2027 bütçesinde faiz ödemelerine ayrılan kaynağın bir önceki yıla göre önemli ölçüde arttığını belirterek rakamları şöyle aktardı:'Yoksullukla mücadele mi, yoksulluğun yönetimi mi?'Özgan, bütçede sosyal yardımlara ayrılan kaynağa da dikkat çekerek, 2027 ve seçimlerin yapılacağı 2028 için öngörülen rakamları karşılaştırdı:'2021’de 50 milyar liraydı, 400 milyar liranın üzerine çıkacak'Özgan, yoksullukla mücadele kapsamında kullanılan kaynağın yıllar içinde önemli ölçüde arttığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

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2026

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