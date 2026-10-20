Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/2027-butcesinde-faiz-ve-sosyal-yardim-tablosu-sosyal-devletten-faiz-devletine-1109690352.html
2027 bütçesinde faiz ve sosyal yardım tablosu: ''Sosyal devletten faiz devletine''
2027 bütçesinde faiz ve sosyal yardım tablosu: ''Sosyal devletten faiz devletine''
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, 2027 bütçe teklifi oldu. Prof. Dr. Aziz Çelik’in bütçe... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T10:01+0300
2026-10-20T10:01+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
aziz çelik
bütçe
faiz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103196948_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_09872d6b2bcdf566d13943f560d57bc2.jpg
2027 bütçe teklifinde faiz ödemeleri ile sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamaları arasındaki fark dikkat çekti. Prof. Dr. Aziz Çelik’in değerlendirmesine göre 2027 yılında faiz ödemeleri için 3 trilyon 975 milyar lira ödenek ayrılırken, sosyal güvenlik kapsamındaki 76 milyon yurttaş için ayrılan kaynak 2,9 trilyon lira oldu.Faiz ödemelerinin bütçe harcamaları içindeki payının yüzde 14,6’ya ulaştığını aktaran Özgan, Çelik’in bu tabloyu “sosyal devletten faiz devletine dönüşüm” olarak değerlendirdiğini belirtti.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, bütçedeki tercihlerin sosyal harcamalara ve yoksullukla mücadeleye ayrılan kaynaklar üzerinden de okunması gerektiğini söyledi.Özgan, şöyle konuştu:'Bütçe harcamalarının yüzde 14,6’sı faize ayrılıyor'Özgan, 2027 bütçesinde faiz ödemelerine ayrılan kaynağın bir önceki yıla göre önemli ölçüde arttığını belirterek rakamları şöyle aktardı:'Yoksullukla mücadele mi, yoksulluğun yönetimi mi?'Özgan, bütçede sosyal yardımlara ayrılan kaynağa da dikkat çekerek, 2027 ve seçimlerin yapılacağı 2028 için öngörülen rakamları karşılaştırdı:'2021’de 50 milyar liraydı, 400 milyar liranın üzerine çıkacak'Özgan, yoksullukla mücadele kapsamında kullanılan kaynağın yıllar içinde önemli ölçüde arttığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103196948_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_62aec8fcdf5afd3e222ab3b7b69f59c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, aziz çelik, bütçe, faiz
radyo sputnik, radyo, radyo, aziz çelik, bütçe, faiz

2027 bütçesinde faiz ve sosyal yardım tablosu: ''Sosyal devletten faiz devletine''

10:01 20.10.2026
Enflasyon, sosyal barışı bozuyor
Enflasyon, sosyal barışı bozuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, 2027 bütçe teklifi oldu. Prof. Dr. Aziz Çelik’in bütçe değerlendirmesini aktaran Özgan, 2027’de yaklaşık 4 trilyon liranın faiz ödemelerine ayrıldığına dikkat çekti.
2027 bütçe teklifinde faiz ödemeleri ile sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamaları arasındaki fark dikkat çekti. Prof. Dr. Aziz Çelik’in değerlendirmesine göre 2027 yılında faiz ödemeleri için 3 trilyon 975 milyar lira ödenek ayrılırken, sosyal güvenlik kapsamındaki 76 milyon yurttaş için ayrılan kaynak 2,9 trilyon lira oldu.
Faiz ödemelerinin bütçe harcamaları içindeki payının yüzde 14,6’ya ulaştığını aktaran Özgan, Çelik’in bu tabloyu “sosyal devletten faiz devletine dönüşüm” olarak değerlendirdiğini belirtti.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, bütçedeki tercihlerin sosyal harcamalara ve yoksullukla mücadeleye ayrılan kaynaklar üzerinden de okunması gerektiğini söyledi.
Özgan, şöyle konuştu:
“Prof. Dr. Aziz Çelik, BirGün gazetesindeki köşesinde 2027 bütçe teklifini değerlendirmiş. Başlığı da ‘Sosyal devletten faiz devletine dönüşüyoruz.’ 2027 bütçe teklifi hükümet tarafından ‘refah ve dönüşüm bütçesi’ olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Ama veriler bize başka bir şey anlatıyor. 2027’de bütçeden faize gidecek para yaklaşık 4 trilyon lira. Sosyal güvenlik kapsamındaki 76 milyon yurttaş için ise 2,9 trilyon lira ayrılmış. Faizle sosyal güvenlik arasındaki makasın özellikle son 5-6 yıldır faiz lehine düzenli olarak açıldığını görüyoruz. Aziz Hoca da bu nedenle ‘Sosyal devletten faiz devletine dönüşüyoruz’ başlığını atmış.”

'Bütçe harcamalarının yüzde 14,6’sı faize ayrılıyor'

Özgan, 2027 bütçesinde faiz ödemelerine ayrılan kaynağın bir önceki yıla göre önemli ölçüde arttığını belirterek rakamları şöyle aktardı:
“2027 yılında sadece faiz ödemeleri için 3 trilyon 975 milyar lira bütçe ödeneği ayrılmış. Bu, bütçe harcamalarının yüzde 14,6’sına karşılık geliyor. 2026 bütçesinde bu miktar 2 trilyon 742 milyar liraymış. Yaklaşık 1,5 trilyon liralık bir artıştan bahsediliyor. Faizle sosyal güvenlik harcamaları arasındaki makasın bu kadar açılmasının tek bir nedeni var: siyasetin tercihi.”

'Yoksullukla mücadele mi, yoksulluğun yönetimi mi?'

Özgan, bütçede sosyal yardımlara ayrılan kaynağa da dikkat çekerek, 2027 ve seçimlerin yapılacağı 2028 için öngörülen rakamları karşılaştırdı:
“Sosyal refah harcamalarının nasıl geride kaldığını da görüyoruz. Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar kapsamında 2027 yılında 345 milyar liralık bir bütçe öngörülmüş. Bir yandan 2028’e de bakmak gerekiyor. Genel seçimlerin yapılacağı 2028 yılında sosyal yardımlar için öngörülen bütçenin nasıl büyüdüğünü görüyoruz. 2027’de 345 milyar lira olan rakam, 2028 için 409 milyar 982 milyon liraya çıkıyor.”

'2021’de 50 milyar liraydı, 400 milyar liranın üzerine çıkacak'

Özgan, yoksullukla mücadele kapsamında kullanılan kaynağın yıllar içinde önemli ölçüde arttığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yoksullukla mücadele kapsamında her yıl on milyarlarca lira kaynak kullanılıyor. Ama geçmişle bugün arasındaki rakamların nasıl değiştiğini görmek de önemli. Yoksullukla mücadele harcamaları 2021’de 50 milyar lirayken bugün 400 milyar liraya yaklaşmış durumda. Hatta 400 milyar liranın da üzerine çıkacak. O yüzden sürekli şu soruyu soruyoruz: Mesele yoksullukla mücadele mi, yoksa yoksulluğun yönetimi mi?”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала