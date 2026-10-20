2027 bütçesinde faiz ve sosyal yardım tablosu: ''Sosyal devletten faiz devletine''
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, 2027 bütçe teklifi oldu. Prof. Dr. Aziz Çelik’in bütçe değerlendirmesini aktaran Özgan, 2027’de yaklaşık 4 trilyon liranın faiz ödemelerine ayrıldığına dikkat çekti.
2027 bütçe teklifinde faiz ödemeleri ile sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamaları arasındaki fark dikkat çekti. Prof. Dr. Aziz Çelik’in değerlendirmesine göre 2027 yılında faiz ödemeleri için 3 trilyon 975 milyar lira ödenek ayrılırken, sosyal güvenlik kapsamındaki 76 milyon yurttaş için ayrılan kaynak 2,9 trilyon lira oldu.
Faiz ödemelerinin bütçe harcamaları içindeki payının yüzde 14,6’ya ulaştığını aktaran Özgan, Çelik’in bu tabloyu “sosyal devletten faiz devletine dönüşüm” olarak değerlendirdiğini belirtti.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, bütçedeki tercihlerin sosyal harcamalara ve yoksullukla mücadeleye ayrılan kaynaklar üzerinden de okunması gerektiğini söyledi.
Özgan, şöyle konuştu:
“Prof. Dr. Aziz Çelik, BirGün gazetesindeki köşesinde 2027 bütçe teklifini değerlendirmiş. Başlığı da ‘Sosyal devletten faiz devletine dönüşüyoruz.’ 2027 bütçe teklifi hükümet tarafından ‘refah ve dönüşüm bütçesi’ olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Ama veriler bize başka bir şey anlatıyor. 2027’de bütçeden faize gidecek para yaklaşık 4 trilyon lira. Sosyal güvenlik kapsamındaki 76 milyon yurttaş için ise 2,9 trilyon lira ayrılmış. Faizle sosyal güvenlik arasındaki makasın özellikle son 5-6 yıldır faiz lehine düzenli olarak açıldığını görüyoruz. Aziz Hoca da bu nedenle ‘Sosyal devletten faiz devletine dönüşüyoruz’ başlığını atmış.”
'Bütçe harcamalarının yüzde 14,6’sı faize ayrılıyor'
Özgan, 2027 bütçesinde faiz ödemelerine ayrılan kaynağın bir önceki yıla göre önemli ölçüde arttığını belirterek rakamları şöyle aktardı:
“2027 yılında sadece faiz ödemeleri için 3 trilyon 975 milyar lira bütçe ödeneği ayrılmış. Bu, bütçe harcamalarının yüzde 14,6’sına karşılık geliyor. 2026 bütçesinde bu miktar 2 trilyon 742 milyar liraymış. Yaklaşık 1,5 trilyon liralık bir artıştan bahsediliyor. Faizle sosyal güvenlik harcamaları arasındaki makasın bu kadar açılmasının tek bir nedeni var: siyasetin tercihi.”
'Yoksullukla mücadele mi, yoksulluğun yönetimi mi?'
Özgan, bütçede sosyal yardımlara ayrılan kaynağa da dikkat çekerek, 2027 ve seçimlerin yapılacağı 2028 için öngörülen rakamları karşılaştırdı:
“Sosyal refah harcamalarının nasıl geride kaldığını da görüyoruz. Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar kapsamında 2027 yılında 345 milyar liralık bir bütçe öngörülmüş. Bir yandan 2028’e de bakmak gerekiyor. Genel seçimlerin yapılacağı 2028 yılında sosyal yardımlar için öngörülen bütçenin nasıl büyüdüğünü görüyoruz. 2027’de 345 milyar lira olan rakam, 2028 için 409 milyar 982 milyon liraya çıkıyor.”
'2021’de 50 milyar liraydı, 400 milyar liranın üzerine çıkacak'
Özgan, yoksullukla mücadele kapsamında kullanılan kaynağın yıllar içinde önemli ölçüde arttığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yoksullukla mücadele kapsamında her yıl on milyarlarca lira kaynak kullanılıyor. Ama geçmişle bugün arasındaki rakamların nasıl değiştiğini görmek de önemli. Yoksullukla mücadele harcamaları 2021’de 50 milyar lirayken bugün 400 milyar liraya yaklaşmış durumda. Hatta 400 milyar liranın da üzerine çıkacak. O yüzden sürekli şu soruyu soruyoruz: Mesele yoksullukla mücadele mi, yoksa yoksulluğun yönetimi mi?”