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Yolcu dolu minibüs dere yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yolcu dolu minibüs dere yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Amasya'da yolcu yüklü minibüs dere yatağına devrildi. Minibüsteki 9 kişi yaralandı. 19.10.2026, Sputnik Türkiye
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Amasya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dere yatağına devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı. Bir anda dere yatağına devrildiÇağlayan Caddesi'nde seyir halinde olan F.A. yönetimindeki 05 RE 594 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan kaza anı, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/polisten-kacan-motosiklet-surucusu-baska-bir-polis-aracina-carpti-258-bin-tl-ceza-kesildi-1109652201.html
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amasya, kaza
amasya, kaza

Yolcu dolu minibüs dere yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var

12:00 19.10.2026
Amasya
Amasya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
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Amasya'da yolcu yüklü minibüs dere yatağına devrildi. Minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Amasya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dere yatağına devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.
© Cihan OkurAmasya
Amasya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
Amasya
© Cihan Okur

Bir anda dere yatağına devrildi

Çağlayan Caddesi'nde seyir halinde olan F.A. yönetimindeki 05 RE 594 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi.
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