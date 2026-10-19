https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/yolcu-dolu-minibus-dere-yatagina-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1109661634.html
Yolcu dolu minibüs dere yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yolcu dolu minibüs dere yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Amasya'da yolcu yüklü minibüs dere yatağına devrildi. Minibüsteki 9 kişi yaralandı. 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T12:00+0300
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Amasya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dere yatağına devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı. Bir anda dere yatağına devrildiÇağlayan Caddesi'nde seyir halinde olan F.A. yönetimindeki 05 RE 594 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan kaza anı, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/polisten-kacan-motosiklet-surucusu-baska-bir-polis-aracina-carpti-258-bin-tl-ceza-kesildi-1109652201.html
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amasya, kaza
Yolcu dolu minibüs dere yatağına devrildi: Çok sayıda yaralı var
Amasya'da yolcu yüklü minibüs dere yatağına devrildi. Minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Amasya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dere yatağına devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.
Bir anda dere yatağına devrildi
Çağlayan Caddesi'nde seyir halinde olan F.A. yönetimindeki 05 RE 594 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi.