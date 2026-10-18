https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/polisten-kacan-motosiklet-surucusu-baska-bir-polis-aracina-carpti-258-bin-tl-ceza-kesildi-1109652201.html
Polisten kaçan motosiklet sürücüsü başka bir polis aracına çarptı: 258 bin TL ceza kesildi
Polisten kaçan motosiklet sürücüsü başka bir polis aracına çarptı: 258 bin TL ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamaca sırasında başka bir polis aracına çarparak kaza yaptı... 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T21:51+0300
2026-10-18T21:51+0300
2026-10-18T21:51+0300
türki̇ye
eskişehir
motosiklet
polis
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde plakasız arazi motosikletiyle ilerleyen 34 yaşındaki Orhan K., trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sırasında 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi'ne yönelen sürücü, burada görevli başka bir polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan K.'yi Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı. Yakalanan sürücüye, gerçekleştirdiği çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplamda 258 bin lira idari para cezası kesildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trafikte-aracindan-inip-tartistigi-kisiye-saldiran-surucuye-180-bin-lira-ceza-saldiri-anlari-1109487750.html
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eskişehir, motosiklet, polis
eskişehir, motosiklet, polis
Polisten kaçan motosiklet sürücüsü başka bir polis aracına çarptı: 258 bin TL ceza kesildi
Eskişehir'de, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamaca sırasında başka bir polis aracına çarparak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kendisine 258 bin lira idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde plakasız arazi motosikletiyle ilerleyen 34 yaşındaki Orhan K., trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin takibi sırasında 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi'ne yönelen sürücü, burada görevli başka bir polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan K.'yi Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı.
Yakalanan sürücüye, gerçekleştirdiği çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplamda 258 bin lira idari para cezası kesildi.