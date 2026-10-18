https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/polisten-kacan-motosiklet-surucusu-baska-bir-polis-aracina-carpti-258-bin-tl-ceza-kesildi-1109652201.html

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü başka bir polis aracına çarptı: 258 bin TL ceza kesildi

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü başka bir polis aracına çarptı: 258 bin TL ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamaca sırasında başka bir polis aracına çarparak kaza yaptı... 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T21:51+0300

2026-10-18T21:51+0300

2026-10-18T21:51+0300

türki̇ye

eskişehir

motosiklet

polis

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde plakasız arazi motosikletiyle ilerleyen 34 yaşındaki Orhan K., trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sırasında 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi'ne yönelen sürücü, burada görevli başka bir polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan K.'yi Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı. Yakalanan sürücüye, gerçekleştirdiği çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplamda 258 bin lira idari para cezası kesildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trafikte-aracindan-inip-tartistigi-kisiye-saldiran-surucuye-180-bin-lira-ceza-saldiri-anlari-1109487750.html

türki̇ye

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