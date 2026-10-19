https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/yesil-pasaport-sahipleri-dikkat-havalimanindan-geri-donebilirsiniz-almanyadan-beklenmedik-karar-1109657546.html

Yeşil pasaport sahipleri dikkat, havalimanından geri dönebilirsiniz: Almanya'dan beklenmedik karar

Yeşil pasaport sahipleri dikkat, havalimanından geri dönebilirsiniz: Almanya'dan beklenmedik karar

Sputnik Türkiye

Yeşil pasaportuyla Almanya'ya seyahat eden devlet memuru Yahya Bilger, Frankfurt Havalimanı'nda ülkeye girişinin reddedildiğini açıkladı. Yeterli maddi imkâna... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T10:14+0300

2026-10-19T10:14+0300

2026-10-19T10:14+0300

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Almanya'ya yeşil pasaportla seyahat eden devlet memuru Yahya Bilger, Frankfurt Havalimanı'nda sınır polisi tarafından ülkeye alınmadığını açıkladı. Schengen Bölgesi'ne vizesiz giriş hakkı sağlayan hususi damgalı pasaportuyla Almanya'ya giden Bilger, yeterli maddi imkâna sahip olmadığı değerlendirmesi nedeniyle geri çevrildiğini söyledi.Gazete Pencere'nin haberine göre, havalimanında yaşadıklarını kayda aldığı bir videoyla anlatan Bilger, pasaportunun işlemler sırasında Alman sınır polisinde tutulduğunu ve hakkında ülkeye giriş reddi işlemi uygulandığını belirtti.Yeşil pasaportla Almanya'ya giremedi: Gerekçeyi açıkladıFrankfurt Havalimanı'nda çektiği videoda yaşadıklarına tepki gösteren Bilger, yeşil pasaportun Almanya'ya giriş için tek başına yeterli olmadığını vurguladı.Bilger, kendisine bildirilen gerekçeyi şu sözlerle anlattı:"Yeşil pasaportunuza güvenmeyin, çünkü ben yeşil pasaportumla Almanya'ya giremedim. Şu an yeşil pasaportum polislerde. Frankfurt Havalimanı'ndayım ve bunlar da benim tutulan belgelerim. Almanya'ya alınmama sebebim; yeterince paramın olmadığını düşünmeleri."Bilger'in açıklamalarına göre Alman sınır polisi, seyahati boyunca masraflarını karşılayabilecek yeterli maddi kaynağa sahip olmadığı kanaatine vardı.Almanya'daki akrabalarıyla görüştüler ancak karar değişmediAlmanya'da yaşayan akrabalarının bulunduğunu belirten Bilger, sınır görevlilerine konaklama ihtiyacını akrabalarının yanında kalarak karşılayacağını söylediğini aktardı.Bilger'in iddiasına göre Alman sınır polisi, ülkedeki akrabalarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ancak yapılan görüşmeye rağmen görevliler ikna olmadı ve ülkeye girişine izin verilmedi.Yaşadığı süreci sosyal medyada paylaşan Bilger, yeşil pasaport sahibi Türk vatandaşlarını sınır kontrollerinde karşılaşabilecekleri durumlar konusunda uyardı.Yeşil pasaport Almanya'ya giriş garantisi sağlıyor mu?Yeşil pasaport (hususi damgalı pasaport), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından belirli koşulları karşılayan kişilere verilen ve Almanya dahil Schengen ülkelerine kısa süreli seyahatlerde vize muafiyeti sağlayan bir pasaport türü.Ancak vize muafiyeti, Schengen Bölgesi'ne koşulsuz giriş hakkı anlamına gelmiyor. Avrupa Birliği'nin Schengen Sınırları Kanunu uyarınca sınır görevlileri, vizeden muaf yolcuların da giriş koşullarını karşılayıp karşılamadığını denetleyebiliyor.Bu kapsamda yolculardan seyahat amaçlarını açıklamaları, konaklama bilgilerini sunmaları ve kalış süreleri boyunca geçimlerini sağlayabilecek yeterli maddi imkâna sahip olduklarını göstermeleri istenebiliyor.Almanya'ya yeşil pasaportla gidecekler nelere dikkat etmeli?Schengen sınır kuralları, üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat amacını ve koşullarını gerekçelendirebilmesini, ayrıca planlanan kalış süresi ve dönüş yolculuğu için yeterli geçim kaynağına sahip olmasını öngörüyor.Maddi yeterlilik değerlendirmesinde nakit para, banka hesapları, kullanılabilir kredi kartları ve gerektiğinde konaklama veya masrafların başka kişilerce karşılanacağına ilişkin belgeler dikkate alınabiliyor.Almanya'da akrabalarının yanında kalacak yolcuların da ziyaret adresi, davet bilgileri ve masrafların nasıl karşılanacağını açıklayabilmesi önem taşıyor. Ancak akraba yanında konaklama yapılacak olması, tek başına ülkeye kabul garantisi vermiyor.Almanya'nın yeşil pasaport kurallarında değişiklik mi var?Bilger'in yaşadığı olay, Almanya'nın yeşil pasaport sahiplerine yönelik yeni bir yasak veya vize zorunluluğu getirdiği anlamına gelmiyor.Mevcut uygulamada hususi damgalı pasaport sahiplerinin kısa süreli Schengen seyahatlerine ilişkin vize muafiyeti devam ediyor. Bununla birlikte sınır makamları, giriş şartlarını karşılamadığını değerlendirdikleri yolcuları geri çevirebiliyor.Yahya Bilger'in Frankfurt Havalimanı'nda yaşadığını açıkladığı olay, vizesiz seyahat hakkının sınır kontrolünden muafiyet sağlamadığını bir kez daha gündeme taşıdı.

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