https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/yemenin-gecici-baskent-adendeki-yonetime-saldiri-basbakan-ve-kabine-kurtuldu-1109580879.html
Yemen’in geçici ‘başkent’ Aden’deki yönetime saldırı, ‘başbakan ve kabine kurtuldu’
Yemen’in geçici ‘başkent’ Aden’deki yönetime saldırı, ‘başbakan ve kabine kurtuldu’
Sputnik Türkiye
Yemen'deki koalisyon hükümeti, Husilerin Aden'deki el-Maşık ‘Başkanlık Sarayı'nı beş füzeyle hedef aldığını, Başbakan dahil tüm kabine üyelerinin saldırıdan... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T18:27+0300
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Yemen'de Husilerin, ülkenin güneyindeki Aden kentinde bulunan el-Maşık Başkanlık Sarayı'na füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarayın beş füzeyle hedef alındığını belirtti.Yemen koalisyonu, saldırının ardından Başbakan ve kabine üyelerinin tamamının 'güvende olduğunu' duyurdu. Yemen Enformasyon Bakanlığı ise saldırıda iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Reuters'a konuşan iki Yemenli hükümet yetkilisi de Husilerin saray yerleşkesine çok sayıda füze fırlattığını bildirdi. Saldırı öncesinde Aden'de sarayın yakınlarında patlama sesleri duyulduğu aktarılmıştı.Suudi Arabistan'daki saldırılarda 17 kişi öldüYemen'de Husilere karşı operasyonlar yürüten Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki, Riyad'da düzenlediği basın toplantısında Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.El-Maliki, Riyad'ın kuzeyindeki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 1 Ekim'den bu yana 20 saldırının hedefi olduğunu belirterek, 7-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen saldırılarda 17 kişinin öldüğünü, 333 kişinin yaralandığını söyledi. Husi saldırılarının Suudi Arabistan'daki havalimanlarını hedef almasının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini savundu.Koalisyon sözcüsü, Yemen'in başkenti Sana çevresindeki dağlık bölgelerde Husilere ait balistik füze depolarının hedef alındığını ve koalisyon güçlerinin bu bölgelerde toplam 127 Husi deposunu imha ettiğini söyledi. El-Maliki ayrıca Husilerin bölgesel aktörlerin yardımıyla gelişmiş teknolojiler edindiğini iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/son-dakika-haberleri-yemende-son-durum-suudi-arabistandan-husilere-saldiri-suudi-petrol-devi-aramcoda-yangin-1109528641.html
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yemen, aden, suudi arabistan, haberler
Yemen’in geçici ‘başkent’ Aden’deki yönetime saldırı, ‘başbakan ve kabine kurtuldu’
Yemen'deki koalisyon hükümeti, Husilerin Aden'deki el-Maşık ‘Başkanlık Sarayı'nı beş füzeyle hedef aldığını, Başbakan dahil tüm kabine üyelerinin saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı. Saldırıda iki güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Yemen'de Husilerin, ülkenin güneyindeki Aden kentinde bulunan el-Maşık Başkanlık Sarayı'na füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarayın beş füzeyle hedef alındığını belirtti.
Yemen koalisyonu, saldırının ardından Başbakan ve kabine üyelerinin tamamının 'güvende olduğunu' duyurdu. Yemen Enformasyon Bakanlığı ise saldırıda iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Reuters'a konuşan iki Yemenli hükümet yetkilisi de Husilerin saray yerleşkesine çok sayıda füze fırlattığını bildirdi. Saldırı öncesinde Aden'de sarayın yakınlarında patlama sesleri duyulduğu aktarılmıştı.
Yemen'in başkenti Sana, 2014'ten bu yana Husilerin kontrolünde. Suudi Arabistan destekli hükümet ise Aden'i geçici başkent olarak kullanıyor.
Suudi Arabistan'daki saldırılarda 17 kişi öldü
Yemen'de Husilere karşı operasyonlar yürüten Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki, Riyad'da düzenlediği basın toplantısında Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
El-Maliki, Riyad'ın kuzeyindeki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 1 Ekim'den bu yana 20 saldırının hedefi olduğunu belirterek, 7-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen saldırılarda 17 kişinin öldüğünü, 333 kişinin yaralandığını söyledi. Husi saldırılarının Suudi Arabistan'daki havalimanlarını hedef almasının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini savundu.
Koalisyon sözcüsü, Yemen'in başkenti Sana çevresindeki dağlık bölgelerde Husilere ait balistik füze depolarının hedef alındığını ve koalisyon güçlerinin bu bölgelerde toplam 127 Husi deposunu imha ettiğini söyledi. El-Maliki ayrıca Husilerin bölgesel aktörlerin yardımıyla gelişmiş teknolojiler edindiğini iddia etti.