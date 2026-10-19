Yasa dışı üreme hücresi ticareti: Akın Gürlek duyurdu, 41 kadının 811 kez yumurtalarını sattığı tespit edildi

Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi. Bugün İstanbul dâhil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 36’sı yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenmiştir. Yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir!