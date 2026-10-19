Yasa dışı üreme hücresi ticareti: Akın Gürlek duyurdu, 41 kadının 811 kez yumurtalarını sattığı tespit edildi
09:49 19.10.2026 (güncellendi: 10:16 19.10.2026)
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
© AA / Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı yumurta ticareti ağına yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı yumurta ticareti ağına yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
'Örgütlü şekilde yumurta ticareti'
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
İNSAN BEDENİ ÜZERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN SUÇ YAPILANMALARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ! Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi.
41 donör kadın hakkın işlem
Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi. Bugün İstanbul dâhil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 36’sı yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenmiştir. Yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir!