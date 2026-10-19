Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/yasa-disi-ureme-hucresi-ticareti-akin-gurlek-duyurdu-41-kadinin-811-kez-yumurtalarini-sattigi-1109656431.html
Yasa dışı üreme hücresi ticareti: Akın Gürlek duyurdu, 41 kadının 811 kez yumurtalarını sattığı tespit edildi
Yasa dışı üreme hücresi ticareti: Akın Gürlek duyurdu, 41 kadının 811 kez yumurtalarını sattığı tespit edildi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T09:49+0300
2026-10-19T10:16+0300
türki̇ye
akın gürlek
kktc
arnavutluk
cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)
hts
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105578613_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_e03d5c6f06eac40a09c189bb3cd89883.jpg
Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı yumurta ticareti ağına yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.'Örgütlü şekilde yumurta ticareti'Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:41 donör kadın hakkın işlem
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/adalet-bakani-akin-gurlek-acikladi-2-faili-mechul-cinayet-daha-aydinlatildi-1109442019.html
türki̇ye
kktc
arnavutluk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105578613_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_64ecda621c722a49f64c0e46e2cc8b78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akın gürlek, kktc, arnavutluk, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), hts
akın gürlek, kktc, arnavutluk, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), hts

Yasa dışı üreme hücresi ticareti: Akın Gürlek duyurdu, 41 kadının 811 kez yumurtalarını sattığı tespit edildi

09:49 19.10.2026 (güncellendi: 10:16 19.10.2026)
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
© AA / Adalet Bakanlığı
Abone ol
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı yumurta ticareti ağına yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı yumurta ticareti ağına yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'Örgütlü şekilde yumurta ticareti'

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
İNSAN BEDENİ ÜZERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN SUÇ YAPILANMALARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ! Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi.

41 donör kadın hakkın işlem

Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi. Bugün İstanbul dâhil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 36’sı yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenmiştir. Yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir!
Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: 2 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10 Ekim, 15:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала